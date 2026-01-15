趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不藏私！讓許多正在減脂或產後瘦身的人直呼「很有參考價值」。
趙小僑坦言，自己年輕時其實屬於吃不胖的體質，身高170公分，體重長年維持在50公斤左右。但隨著年齡增長與備孕需求，體重逐漸上升到63公斤，懷孕期間更一度來到73公斤。生下女兒「典典」後兩週，她迅速瘦回63公斤，後來卻發現體重卡關、怎麼樣都降不下來。直到透過飲食控制搭配健身訓練，才慢慢瘦到58公斤，不僅線條回來了，整體體態甚至比產前更緊實！
瘦身關鍵1：4＋2R 代謝飲食法
趙小僑分享，真正開啟她這次成功減脂的關鍵，是因為在錄 Podcast 時訪問到王姿允醫師，進而接觸到「4＋2R 代謝飲食法」。在醫師建議下，她開始嚴格執行飲食結構調整，而非單純少吃。她提到，剛開始執行時，醫師要求她「一餐至少吃一盒豆腐，再加一顆蛋」，為了不讓飲食變得無聊，她開始研究各種豆腐料理，也意外帶起一波網友跟風。
什麼是 4＋2R 代謝飲食法？
4＋2R 是由台灣醫師王姿允提出的腸道菌相調整飲食架構，透過分階段飲食設計，改善腸道環境、提升代謝效率，目標不是快速瘦，而是建立「不易復胖」的體質。
啟動期｜4R 階段
Remove 清理期（3–5天）
以流質、高蛋白飲食為主（如無糖豆漿、高蛋白飲），暫時減少腸道負擔，幫助清理壞菌。
Renew 重建期（4–6週）
採無油、低刺激飲食，以豆腐、深綠色蔬菜、蛋類為主，補充植物性蛋白與高纖維，進入穩定減脂期。
Repair 修復期
加入低脂肉類與海鮮（如雞胸、白肉魚、蝦、里肌肉），協助肌肉修復與代謝回升。
Recode 重編期
適量加入優質澱粉（如糙米），讓身體「記住」新的代謝節奏。
維持期｜2R 階段
Remember 記憶期：持續觀察體重、體脂，讓身體習慣新平衡。
Reset 重設期：6–12 個月內養成可長期執行的飲食與生活作息，避免加工食品、確保腸道休息時間。
瘦身關鍵2：持續測量體重體脂，調整飲食
進入維持期後，趙小僑並沒有「完全放飛」。她會定期監測體重與體脂，只要發現數字有上升趨勢，就立刻微調飲食內容，例如餐前先補充蛋白飲增加飽足感、吃得清淡，若晚上有聚餐，白天的飲食就會適度減量。
瘦身關鍵3：選擇優質碳水
因為有固定健身習慣，趙小僑強調「碳水不能完全不吃」，否則會影響運動表現與恢復。她最常選擇的碳水來源就是地瓜，料理方式多半用氣炸鍋。從健康角度來看，建議地瓜以「蒸熟後放涼再吃」為佳（可以冷藏一下），能增加抗性澱粉比例，有助於穩定血糖、降低脂肪囤積風險。
瘦身關鍵4：戒手搖飲＋多喝水
在積極減脂期，趙小僑一天喝水量可達 3000cc，即便現在進入維持期，也會盡量確保每天 2000cc 以上。她坦言自己原本是「喝水很慢的人」，因此必須刻意訓練。她建議可以準備大容量水壺、起床先喝 500cc，水壺隨身放著，看到就喝，也同步戒掉含糖手搖飲，減少不必要的熱量攝取。
瘦身關鍵5：穿合身衣服，時時提醒自己
進入維持期後，她還有一個看似簡單卻很有效的小技巧：「穿合身的衣服」。她引用謝金燕的瘦身名言：「在家也不穿寬鬆衣服」，藉此隨時觀察體態變化，避免不知不覺復胖。
封面及內文圖片來源：IG@chao_hsiao_chiao，YT@趙小僑女人說，shutterstock
