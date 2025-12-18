趙小僑盼重返演員尺度不設限 老公劉亮佐：我很脆弱

（中央社記者洪素津台北18日電）演員劉亮佐與趙小僑、劉子銓今天出席活動，趙小僑表示期待重返演員工作，喊大尺度也沒問題，老公劉亮佐笑回，「都沒有問過我欸」；劉子銓則爆料，劉亮佐不看趙小僑演的吻戲。

劉亮佐與趙小僑、兒子劉子銓、女兒典典寶寶一起出席第8屆「筋斗云創劇本創投平台」發布會，此平台歷年來培育出眾多優秀劇作，並成功推動多部作品登上舞台。劉亮佐表示，平台致力於為年輕創作者搭建與市場接軌的橋梁，不僅提供創作上支持，更積極與投資方及製作團隊合作，幫助潛力劇本真正落地發展。

平台目前已成功孵化64部優秀劇本，其中6件作品獲得平台聯合投資機構購買、2件作品取得開發權，至今已有5部劇本搬上舞台。

問起近況，趙小僑表示，對重返演員工作相當期待，對於尺度也不設限，「大尺度我OK！」；不過她的老公劉亮佐不太能接受，這讓趙小僑哭笑不得回應：「我已經是成年人了！」

劉子銓在旁爆料，爸爸劉亮佐都不看趙小僑吻戲，就算只是蜻蜓點水，也一樣也完全不看。劉亮佐自嘲：「我很脆弱齁！」劉子銓則補一句：「這代表他很愛老婆啦！」

劉亮佐除是演員，也是表演老師，他也曾認真分析趙小僑適合的角色類型，認為以年紀來看，或許能接演媽媽的角色，也很適合詮釋都會幹練的高層角色；而從未拍過電影的趙小僑，也許願能挑戰演電影。（編輯：陳仁華）1141218