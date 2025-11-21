趙小僑馬拉松式經營YouTube頻道不被流量牽著走

趙小僑從2018年開設YouTube頻道「趙小僑女人說」，分享家庭、美妝、育兒等內容，吸引廣大網友回響，收益被老公劉亮佐說「可以養活全家」，她坦言一開始動念拍攝影片的原因是記錄，「從備孕到懷孕的歷程，那段人生太值得被留下來。」她也笑說，女星生產後往往從螢光幕前消失，「生完小孩再重拾自己事業有點難，想找一條能延續下去的路。」

頻道經營7年邁入穩定，訂閱人數約26萬，但每支影片平均瀏覽量15萬以上，甚至有到百萬，粉絲黏著度很高，她也自認很神奇：「我不是百萬網紅，但我做得很實在。」她不追求暴紅，也不被流量牽著走，「以前在電視台就知道，如果被收視率控制，你只會愈做愈死。這是馬拉松，要配速，不能衝太快。」

她的內容主要是育兒、親子等主題，自認是「生活頻道」，「我24小時都在育兒，分享自己的心得。」網路世界紛爭多，趙小僑也不諱言，會遇到網友留言攻擊，這時其他網友就會跳出來幫忙講話，她自己也覺得很妙。在她的想法裡「育兒其實是一直都在學習的」，18年前的育兒跟現在想法一定不同，自己也與時俱進。

她有帶過兒子劉子銓的經驗，現在教養3歲的女兒「典典寶寶」，笑說會比較不焦慮一點，像是選擇幼兒園、教育規畫等都有大致的概念，趙小僑用真實去記錄生活，她深知：「焦慮的父母做不好任何事情，小孩也會感覺得到。育兒最大的要點是家庭和諧氣氛，以及情緒穩定最重要。」