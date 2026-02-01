趙少康也到場！黃國昌競總開幕 柯文哲稱：新北需要全新政治人物

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌的新北競選總部今（1）日於新莊區正式開幕。甫卸任立委的他允諾，將說到做到，把具有執行力的一面展現給新北市民；也會秉持最大的風度，面對在野黨（國民黨）的合作；至於創黨主席柯文哲則說，新北市若要用最快的速度脫胎換骨，一定要全新的政治人物，因此「新北市需要黃國昌」。





今早10時，柯文哲、中廣前董事長趙少康、新竹市副市長邱臣遠、宜蘭縣長參選人陳琬惠、白委陳昭姿、劉書彬、候任立委洪毓祥、蔡春綢、邱慧洳、陳清龍、李貞秀、前立委麥玉珍、新北市議員陳明義、陳世軒、新竹縣議員林碩彥、彰化縣議員張雪如、吳偉達、政策會執行長賴香伶、政策會副主委許忠信與組織群副秘書長黃成峻出席「黃國昌新北市長競選總部開幕記者會」。

黃國昌向支持者指出，「請將競爭過程視為台灣民主活力健康的展現」，政治不用罵來罵去、除了競爭以外還有合作，而且「為了更重要的目標跟願景，大家可以攜手合作」。

他舉出柯文哲任職台北市長期間，不計抹黑與罵名、勇敢落實士北科技園區，如今將由台北市副市長李四川代表北市府與輝達準備簽約，「 如果沒有前人的種樹，哪來今天的成果？市政就是這樣一棒接一棒」，這正是合作的展現與收穫。

談及藍白合，黃國昌則表示，這不僅是君子之爭風度的展現，且在各自努力之下，最終的結果，「三角形的兩邊加起來一定大於第三邊」，他並稱，一定會守住新北市、給新北市民一個不一樣的新北「讓新北更有型，請大家相信國昌，給我四年，我會讓大家為了新北感到驕傲！」

柯文哲則力讚，黃國昌前日還在立法院奮戰、為人民監督政府最後一刻，卸任後競總立刻開幕，展現其認真、有效率的行事作風，他笑稱，競選總部恰如台灣民眾黨的縮影，「民眾黨本來就沒有什麼資源，特別是過去一整年都在被清算當中，所以面對今年的選舉，我們只能用最精簡的人力、最有限的資源，做最大力量的發揮，希望在今年可以獲得一個最好的成績」。

柯文哲提及，新北市擁有四百萬人口、全台人口居冠，有台灣最大的商機、最大的社會動能。新北市長年由兩大黨輪流執政，但交通及居住環境改變的步伐太慢，倘新北市要用最快的速度脫胎換骨，一定要全新的政治人物。「新北市如果要進步更快，就需要一個全新的政治人物，所以我認為新北市需要黃國昌」。

中廣董事長趙少康表示，「黃國昌是非常優秀、非常好的領袖人物，在立法院能拼敢衝，有格局有觀點」去年反大罷免時，兩人並肩作戰、展現出合作的力量無比強大。他也表示，相當欣賞黃國昌拋出的「讓新北更好」理念，讚其有心引領都市往前衝，讓環境品質、市政建設等各方面都更好。

關於外界關注的藍白合議題，趙少康則直言，倘在春節前國民黨能決定出人選，那相信兩黨在三月前能夠協調出新北市最強戰隊、迎戰年底大選，無論由誰擔任男主角「選舉就是要贏！」，並再次表達祝福。

陳世軒則強調，政治的核心是行動力，每個人都可以有很宏大的願景，但要能落實卻很不容易；而過去兩年，黃國昌在立法院工作、與新北市議會有無數的選民服務合作，展現出真正的效率及行動力，「我相信黃國昌主席，如果有機會成為新北市民最好的選擇、最好的選項，一定能帶給市民不一樣的新北市」。







