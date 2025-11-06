趙少康亮票慘了！北檢起訴 請求「從重量刑」

趙少康主動亮票給媒體拍攝。（資料圖／東森新聞）





前中廣董事長趙少康在7月26日全國大罷免投票日時，離開圈票處後2度亮票，趙少康事後表示是一時失誤，今（6日）北檢依違反《公職人員選罷法》起訴，並請法院從重量刑。

根據北檢調查，7月26日上午趙少康到台北市大安國中社會教室投票所，離開出圈票處往票匭前進時，選務人員提醒要把選票折好，趙少康卻反而將選票平舉胸前，媒體拍攝後才將選票放下，選務主任再度提醒趙少康不可以亮票，但趙少康走到票匭時，再次用左手拿著選票，向媒體亮票。

廣告 廣告

事後趙少康在媒體群組回應，不小心將選票正面當成背面亮票了，檢察官9月時傳喚趙少康說明，趙少康對媒體說「那是展示，哪有亮？」、「誰知道你們(媒體)拿長鏡頭定格拍呢？只是表示有投票而已。」

檢察官認為，趙少康身為公眾人物，也曾多次參與重要選舉，甚至親自擔任候選人，對不得亮票的規定應該知之甚詳，卻刻意違反法律規定，事後又飾詞推託，辯稱並非故意，企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取，請求法院從重量刑。

依《公職人員選罷法》規定，投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人；違反者處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。

更多東森新聞報導

葉元之女貴人身分曝 藍議員爆：恐涉盜領助理費

民進黨團幹部改選無人登記 徐國勇：時間到人才自然湧出

不怕被逼宮？他曝柯建銘手握眾多秘密：絕不是吃素的

