趙少康亮票案今宣判！認罪「亮票不對」求輕判 北院一審結果引關注

去年7月26日大罷免投票當天，中廣前董事長趙少康，被控於投票所公開亮票讓媒體拍攝，被檢方依違反選罷法起訴，台北地院開庭時，趙少康認罪、坦言「亮票是不對的」，也保證不會再犯，表示「法官該怎麼罰就怎麼罰」，全案轉簡式判決並當日審結，今（20日）上午，北院將宣判一審結果。

中廣前董事長趙少康，因大罷免投票亮票遭起訴，今天上午北院一審宣判。（圖／資料照）

據了解，當天投票時，趙少康因涉及「亮票」讓媒體拍攝，被依違反選罷法起訴。趙少康當時受訪指出，他有告訴檢察官認罪，希望能不起訴或緩起訴，但檢察官起訴時說他犯後態度不佳，他回去後想半天也想不出來哪裡做錯，另外，檢方起訴說，選務人員當場有制止，但趙少康則否認有聽到。

中廣前董事長趙少康，因大罷免投票亮票遭起訴，今天上午北院一審宣判。（圖／資料照）

趙少康並表示，當時只有他1個人在投票所裡投票，沒想到攝影記者以長鏡頭拍到票，不過報導時，記者都有塗掉拍到的內容，他當時背對選務人員，沒聽到有制止聲，記者也沒聽到。他表示，這是他這輩子第一次被起訴，亮票就是不對的，以後也絕對不會再犯。今天上午，台北地院一審宣判將出爐。

