趙少康亮票被訴一審獲判緩刑2年 法官認實屬不該但勇於認錯

記者楊佩琪／台北報導

中廣前董事長趙少康因在2025年7月26日大罷免投票當天，在投票所公開亮票讓媒體拍攝投反罷免，被依違反公職人員選舉罷免法起訴。台北地方法院20日一審判決趙少康拘役55天，緩刑2年，需支付公庫5萬元。理由是，法官認為，趙少康參政經驗豐富，更應遵守選舉規範，卻做出負面示範，但考量犯後勇於承認錯誤，且承諾日後不會再犯，因此給予緩刑宣告。

法官認為，趙少康所犯為公職人員選罷法第105條之投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人罪。在準備程序及審理時，均就檢察官起訴之事實及罪名坦承不諱，且經在場證人證述明確，有新聞畫面截圖、勘驗筆錄等可證，足認其任意性自白與事實相符，堪予採信。

且憲法規定「無記名投票」之目的，乃在確保選舉人能不受任何外力干預，依其自由意志在選票上作出決定。趙少康長年從事媒體工作並擔任黨政要員，參政經驗豐富，應深知台灣民主轉型之艱辛，更應遵守選舉規範，卻向他人、現場媒體出示圈選內容供拍攝、報導，不僅破壞選舉私密性及公平性，更對公眾法治觀念造成負面示範，實屬不該。

但考量趙少康終能坦承犯行，又其自述之智識程度、家庭經濟狀況、無前科等素行，暨檢視檢察官量刑意見，依法判處拘役55天，得易科罰金。

又趙少康未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之宣告，且犯後勇於承認錯誤，坦然面對國家司法之追訴，並承諾日後絕不再犯，堪信確有悔悟之心，因此宣告緩刑2年，自判決確定之翌日起6月內，向公庫支付5萬元。全案可上訴。

