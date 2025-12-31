趙少康亮票違反選罷法首開庭 道歉認罪保證不會再犯

社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導

前中廣董事長趙少康726罷免案投票時，兩度展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票，遭違反選罷法起訴，今天（31日）首度開庭，趙少康一開口就道歉認罪，直言不是故意亮票，保證不會再犯，但他也強調，真的沒有聽到選務人員制止，如果有就絕對不會違反指令。

身穿黑色西裝，前中廣董事長趙少康，臉上帶著微笑、輕鬆表情，現身台北地院，他因為726大罷免投票，兩度公開亮票，首次開庭。

前中廣董事長趙少康：「726823到現在已經4個多月了，經過4個月我現在還在出庭，當然在726當天我就講，亮票是不對的，我一開始有承認是錯誤的示範。」

趙少康違反選罷法遭起訴後，來到北院開庭，庭上趙少康堅持站著陳述，強調這樣比較尊重，一開口就是道歉認罪，保證不會再犯，但他也說，罷免票比較小張，根本不用折，想說距離媒體很遠，拍一下沒事，也可以呼籲民眾出來投票，並不是故意的，而且沒有聽到選務人員制止，同時更直言，這輩子第一次被起訴，真的很不好意思，以後會更加謹慎。

前中廣董事長趙少康：「如果我聽到有制止我一定會停下來，我這個人絕對不會違反，（亮票）希望說這個那時候還早，希望大家踴躍去投票，不管你支持不支持大罷免，投票總是一件好事應該做的。」

趙少康表示，自己一直都認罪，犯後態度良好，希望從輕量刑，但檢方直言，他身為公眾人物有影響力，並不認為是過失亮票，要求法官不要輕判。





非本案律師包盛顥：「本案的被告於開庭審理時，當庭認罪，案件改為簡式審判程序，法院如果判處被告有罪，被告仍然應該受到相當的處罰。」

究竟是故意亮票，還是不小心被拍到，全案預計2026年1月20日宣判，法官將會給出答案。

