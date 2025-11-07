趙少康亮票遭起訴 邱毅批小題大作

▲中廣前董事長趙少康投完票、離開圈票區後，竟直接打開票紙亮票給媒體拍攝，遭檢察官起訴。（圖／記者朱永強攝影）

[NOWnews今日新聞] 中廣前董事長趙少康在726大罷免投票時亮票，事後遭警方依違反《選罷法》移送地檢署偵辦，檢方還認定趙少康故意亮票，出示自己的投票內容，事後卸詞推託，態度顯不足取，6日依違反《選罷法》起訴，並請法院從重量刑。趙少康對此感到不解，前立委邱毅也說，檢察官是刻意小題大作。

邱毅說，趙少康在投票所蓋章、離開圈票處後，應現場記者要求亮票，且形式上亮了兩次，這確實違法。檢察官起訴時同時認定趙少康犯後態度欠佳，並建議法院從重量刑。邱毅強調，台灣經歷過許多選舉，但大罷免是首次，趙少康作為初犯，被求處重刑有小題大作及政治起訴之嫌。

廣告 廣告

邱毅也質疑檢察官對趙少康犯後態度的判定標準，趙少康在開記者會出庭時態度謙遜，與平日咄咄逼人的形象不同，檢察官可能因政治因素或個人好惡，對趙少康提出重刑要求。重點是趙少康公然在媒體前亮票兩次，如法官依規定判刑，可能面臨六個月以上有期徒刑且不得易科罰金，屆時76歲的趙少康恐須入監服刑。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

羅智強、徐巧芯官司連勝！趙少康讚天理昭彰：恭喜國民黨兩大戰神

亮票遭起訴求重刑 挨批「犯後態度不佳」！趙少康直呼好錯愕

趙少康嘆「寧願中共收拾民進黨」太可怕 翁達瑞：我們終於有共識