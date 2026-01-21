趙少康亮票一審判55天：不是沒考慮坐牢，但不解為何林青霞不起訴…藍綠白「大和解咖啡」喊願當媒婆促成

中廣前董事長趙少康在2025年726大罷免投票時朝鏡頭「亮票」，遭北院一審判拘役55天，可易科罰金緩刑2年，需支付公庫5萬元，全案可上訴。 趙少康周二（1/20）出席自著新書發表會時，半開玩笑地表示「我有在想要不要去給他關55天算了，什麼都做過，沒坐過牢！」對於媒體追問，他也表示「也不是沒有考慮（坐牢），要跟律師商量一下。」 對於藍綠白代表人物在會中都有提到願坐下來喝「大和解咖啡」，趙少康表示，若大家都願意的話，他願當媒婆的角色，集合不同黨派在一起。 趙少康強調「政治就是追求最大可能的藝術」，大家互讓一步，大家現在都很堅持，特別是執政黨黨主席賴清德握有很大行政資源，也應該讓一步，大家都互讓一步，朝野就可以和諧，很多法案、政事就能推動。

趙少康回立法院發表新書 藍綠白政壇大咖都捧場、談和解咖啡

趙少康周二赴立法院群賢樓，出席其《七十少年：趙少康的時代現場》新書發表會，會中立法院長韓國瑜、民進黨團總召柯建銘、中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席兼黨團總召黃國昌等政界人物均同台。

廣告 廣告

趙少康在開場時回想，剛好當年「大和解咖啡」，就是與當時民進黨前主席施明德、前立委周伯倫在立法院群賢樓二樓，此次有這麼多不同黨派領袖在這，他希望立法院將來能夠更和諧，「大和解咖啡可以再續杯」。

趙少康、柯建銘、黃國昌、韓國瑜、鄭麗文、江啟臣

▲中廣前董事長趙少康發表新書，發表會現場藍綠白政要雲集。鄭鴻達攝影



柯建銘問大和解咖啡何時能續杯 黃國昌再批賴清德「無心促成」

韓國瑜致詞時也提到，當年的政治金童趙少康，掀起全台灣政治旋風，然後跨越黨派、飛象過河，和施明德主席喝和解大咖啡，造成台灣政壇極大震撼，並點名坐他右邊的柯建銘也親身經歷過，趙少康開創太多台灣民主先河，值得後輩學習效法。

黃國昌致詞時也呼應表示，趙少康、施明德在30年前有此氣度、胸襟、視野，為國家、為台灣坐下來，跨越彼此政治歧見，想幫當時混濁的台灣政壇打出一條新道路，他雖沒身歷其境，「但是請相信我，我百分之一百可以體會、可以瞭解。」

黃國昌表示，30年前的大和解咖啡，在30年後的台灣看來，能帶來很多的啟示跟省思。他也諷刺，該書裡面也特別提到賴總統也曾邀韓國瑜到總統府，試圖要喝大和解咖啡，「但是有沒有那個心做成那樣的事，看最後的結果，其實大家都瞭然於胸」。

柯建銘致詞時詼諧表示，趙少康兄一生精彩，「是台灣有史以來壽命最長的政治金童」。他也感慨趙看盡春花秋月，可謂台灣過往歷史都從其眼中走過，因此他詢問，「此時此刻只想問你一句話，什麼時候大和解咖啡可以續杯，這比較重要。」

談亮票案笑稱「什麼都做過、沒坐過牢」 趙少康直言認為「判很重」

趙少康在後續致詞時，對於最新出爐的判決結果，他笑說「我有在想要不要去給他關55天算了，什麼都做過，沒坐過牢！這再和律師討論一下。」

在媒體聯訪時，趙少康對判決結果認為「很重」。他提及資深藝人林青霞曾於2004年大選亮票，但獲不起訴處分表示，「法律之前人人平等」，法官判決輕重感受不同，為何他被判拘役、林青霞小姐沒事，這對林青霞小姐也不好，這表示「法律之前沒有人人平等。」

趙少康接著話鋒一轉表示「玩笑歸玩笑」，並強調會和律師商量未來是否要上訴。他重申，當時他把票顯亮出來就是不對的，但因當時投的罷免票，不是選舉票，且他與媒體相處很久、很好，媒體要拍攝也是好意，是要鼓勵大家投票。

趙少康接著說，當時選務人員請他把票摺起來，但因為會拓印過去，所以他認為不能摺疊。他強調，當時他也是第一次投罷免票，且立法院長選舉、台北市議會議長選舉都是非亮票不可，對於亮票的結果會如何，他盼立法院、內政部都可以重新考慮。

媒體追問是否考慮選擇拘役55天？趙少康笑說「也不是沒有考慮，要和律師商量一下。」

趙少康新書發表

▲中廣前董事長趙少康發表新書，發表會現場藍綠白政要雲集。鄭鴻達攝影

願當朝野大和解咖啡「媒婆」 趙少康：大家互讓一步就能更和諧

對於藍綠白在會中都提到大和解咖啡議題，趙少康表示他目前未實際從事政治工作，是媒體人，所以立場比較超然，但他也表示，如果各方都願意的話，他也願意當媒婆、matchmaker的角色，把不同黨派集合在一起。

趙少康強調，「政治就是追求最大可能的藝術」，大家互讓一步。他感慨大家現在都很堅持，特別是執政黨主席賴清德握有很大行政資源，也應該讓一步，大家都互讓一步，朝野就可以和諧，很多法案、政事就能推動。

相關新聞： 趙少康大罷免2次亮票一審結果出爐！判拘役55天、支付公庫5萬…獲緩刑關鍵原因曝光





更多今周刊文章

0050正2「1拆20」，一張2萬能進場？這樣買「曝險少一半」，比0050賺更多：00631L分割決議時間、日程一次看

星巴克買一送一「限時2天」！奶香烤舒芙蕾那堤、維也納風香醇那堤、焦糖瑪奇朵都有？飲品一次看

0050配息1元、除息發息日出爐！股價創分拆新高...72元還能買？達人給3組數字：或許不存在高點