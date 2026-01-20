趙少康亮票2次違反選罷法被輕判！ 台北地院判決理由曝光

趙少康。（圖／翻攝畫面）

大罷免在去年7月26日落幕，當日中國廣播公司前董事長趙少康在投票過程中，主動亮票給媒體進行拍攝，遭到大安分局警方依法送辦。全案於今（1月20日）審結，法官宣判拘役55日，得易科罰金，緩刑2年，需在宣判6月內向國庫繳5萬元，得上訴，而判決及量刑理由也於稍早曝光。

台北地院認為，趙少康在準備程序以及審理時就坦承罪刑，且在場證人證述明確，也有新聞畫面等，因此認定趙少康的自白和事實相符，予以採信，而趙少康所犯為公職人員選舉罷免法第105條之投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人罪。

量刑部分，台北地院認為，趙少康參政經驗豐厚，按理來說應深知我國民主轉型之艱辛，更應遵守選舉規範，但趙少康卻向他人、現場媒體記者出示圈選內容，供媒體拍攝報導，除破壞了選舉之秘密性及公平性，更對公眾法治觀念造成負面示範。

不過，台北地院考量到趙少康能坦承犯行，並且過去並沒有前科紀錄，並承諾日後不會再犯，勘信趙少康有悔悟之心，是對其所宣告之刑以暫不執行為適當，爰宣告緩刑2年，但因認為仍有賦予趙少康一定負擔之必要，因此命其在判決確定之翌日起6月內，向公庫支付新臺幣5萬元。

