趙少康元旦憂國政 呼籲朝野良性競爭別讓對立無限循環

趙少康新年首發文，呼籲朝野良性競爭，不能讓對立無限循環。(圖：趙少康 臉書 )

2026第一天 ，媒體人趙少康在臉書發文，談到自己對國政的憂心，他感嘆過去一年台灣社會因為一場大罷免撕裂太深，呼籲朝野良性競爭，不要仇恨對立。也盼望兩岸雙方多一點善意溝通，取代不必要的挑釁。

趙少康回顧過去一年，認為台灣經歷了大罷免的紛擾，社會撕裂太深；藍、綠、白之間，常常先用立場判斷，而不是用理性思考。但政治如果只剩下鬥爭，人民只會越來越辛苦，台灣也只會原地踏步。

趙少康表示自己始終相信：台灣需要的是良性競爭，而不是仇恨對立；需要監督制衡，而不是獨裁專制。朝野對立不能再無限循環，政府有責任放下傲慢，在野黨也要認真監督，唯有合作，台灣才有未來。兩岸關係更是一樣，雙方多一點善意溝通，取代不必要的挑釁，唯有穩定與和平，才能讓兩岸更好。中華民國能夠走得更穩、更有方向。