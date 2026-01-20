趙少康出新書藍綠白同框！柯建銘拋「大和解咖啡何時續杯」爆掌聲

記者楊士誼／台北報導

資深媒體人趙少康今（20）日在立法院舉辦其新書發表會，藍綠白三黨更爲此齊聚一堂。三黨黨團總召柯建銘、黃國昌、傅崐萁致詞時紛紛提及「大和解咖啡」，柯建銘更直言「什麼時候大和解咖啡續杯會比較重要？」讓全場爆出掌聲；而傅崐萁也強調「朝野本來就要和解」，大家同心協力守護國家才對。趙少康最後則說道，如果有機會他也很願意，三黨一起再喝一次「大和解咖啡」。

黃國昌表示，三十年前趙少康跟施明德有胸襟與視野，為了台灣坐下來跨越政治歧見想要幫當時的政壇打出新的道路，雖然沒身歷其境但是百分之百可以體會趙少康與施明德所扛著的壓力，三十年前的大和解咖啡在現在台灣看來可以帶來很多啟示，

柯建銘表示，今天來是萬藍叢中一點綠，此話也引起現場一陣大笑。他表示，此時此刻只想問一句話：「什麼時候大和解咖啡續杯會比較重要？」此話一出更讓全場爆出掌聲。

傅崐萁則表示，在這時代裡面，趙少康給國民黨、在野黨甚至給民進黨有好多人生上的經驗，尤其當年大和解咖啡，陳文茜、施明德積極推動，也看到趙少康的身影，他強調「朝野本來就要和解」，大家同心協力守護國家才對，如果在前面一點的時代，趙少康可能是四行倉庫的謝晉元或張志忠將軍，但突然轉換為大和解咖啡的推手，讓他真的很感動。

趙少康則說，既然大家都提到「大和解咖啡」，如果有機會他也很願意，三黨一起再喝一次大和解咖啡，對台灣和中華民國是好事。他也打趣道，原本陳文茜也要來到現場，但她和自己說「如果一定要我來，你就直接把我送到第二殯儀館好了」。

