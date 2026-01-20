趙少康出新書 韓國瑜憶趙與施明德「朝野大和解咖啡」開先河、柯建銘問「何時續杯？」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

政論節目主持人、前中廣董事長趙少康今（20）日在立法院發表自傳新書「七十少年、趙少康的時代現場｣，現場包括立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、民進黨團總召柯建銘等藍綠白立委政要雲集，老立委出身的趙少康也對當前朝野衝突僵局表示，當年前與民進黨主席施明德在立法院邀喝「大和解咖啡」，希望現在立院也可「續杯」，促進朝野和諧。

政論節目主持人趙少康今在立法院發表新書，對當前朝野衝突僵局表示，當年前與民進黨主席施明德在立法院喝「大和解咖啡」，希望現在立院也可「續杯」，促進朝野和諧。（圖／翻攝趙少康FB）

作為戰鬥藍召集人的趙少康新書發表邀到包括韓國瑜、鄭麗文」柯建銘外，還有立法院副院長江啟臣、國民黨副主席蕭旭岑、前副主席郝龍斌、前考試院長關中、國民黨團總召傅崐萁、前新北市副市長謝振達，眾多國民黨立委、議員以及民眾黨立委張啟楷、林國成等人，還有知名作家張大春、製作人王偉忠等人都有出席，還有主持人陳文茜因病無法出席，特地發文祝賀。

廣告 廣告



鄭麗文致詞表示，趙少康是她當主持人時的前老闆，她發現趙少康對她說過的很多精采故事都不在書中，所以相信今天發表新書後，趙少康很快就會有第二本要繼續寫。

韓國瑜致詞時說，趙少康、柯建銘跟自己都是立法院同期，台灣民主發展得來不易，建議想從政、赤手空拳打拼的好朋友都要讀這本書。趙少康當年以政治金童身分掀起政壇旋風，和民進黨主席施明德喝朝野和解咖啡，震撼台灣政壇，柯建銘也親身見證，作為政壇前輩的趙少康開創台灣民主太多先河，執得後輩借鑑學習。

曾在飛碟、news98多次擔任主持人的鄭麗文表示，她在大一時看趙少康跟謝長廷辯論，當時她是謝的啦啦隊，萬沒想到趙少康後來變成老闆，她很珍惜這些日子。鄭麗文透露，當時前主席吳敦義來找她當副秘書長，台中市長盧秀燕也找她輔選，她自己拿趙少康當擋箭牌，說電台不會放人，沒想到趙少康直接跟她說就去輔選吧，就被老闆出賣了，讓她自己從台中輔選到台北，她還請趙答應，在輔選完後能繼續回來主持節目。



黃國昌致詞表示，這本書讓身為政壇後輩的他感觸很多，當時趙少康跟施明德可以有胸襟氣度跨越黨派，替混濁台灣政壇走出一條新的道路，他雖然沒有身歷其境，但可以了解這些壓力，為的不是個人也不是黨派之私，而是為國家開路。

黃國昌表示，趙少康從政自稱是小市民代言人，他（黃國昌）認為每個人也都該當小市民代言人，趙少康書中結尾說自己生在台灣長在台灣，這塊土地給自己太多，所以趙少康不偏美不偏中，希望自己能跟趙少康多學習。

柯建銘則表示，趙少康傳訊息給他問他要不要來，他知道今天一定是萬藍叢中一點綠，但仍果斷回了兩個字「OK」。柯建銘也指，趙少康是他跟韓國瑜的立法院前輩，70少年是台灣壽命最久的政治金童，現在他只想問，「大和解咖啡哪時候續杯」，但到他們這個年紀的人，最重要的還是「身體健康」。

趙少康也說，因為大家都提到大和解咖啡，所以他未來也希望能夠再一次邀約三黨代表，可以再喝一次大和解咖啡。

更多FTNN新聞網報導

邱毅續開砲趙少康「厚顏無恥」 諷沈富雄拍馬匹喻趙少康如「蔣介石被逼下野」

談過去喊「換侯」心結認為「侯友宜應該也翻篇了」 新北市長協調鄭麗文尚未安排見侯

鄭麗文霸氣強調「現在我主導議題」！不擔心鄭習會傷選舉「這是利多不用怕」

