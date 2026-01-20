趙少康出自傳！細數從政45年朝野大小事 盼邀藍綠白喝「大和解咖啡2.0」

中廣前董事長趙少康今（20）日在立法院出版自傳新書「七十少年、趙少康的時代現場｣，立法院長韓國瑜致詞時開玩笑說，看完就是一個字很爽，不是吃清粥小菜，好像吃了麻辣鍋一樣；國民黨主席鄭麗文也輕鬆表示，趙少康是她前老闆，當時前主席吳敦義找她輔選，但她找趙少康當擋箭牌，沒想到卻被趙少康出賣，只好從台中輔選到台北。

今日席的政治人物包含民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文、民進黨團總召柯建銘、國民黨總召傅崐萁、新北市前副市長謝振達，一眾國民黨立委、議員以及民眾黨立委張啟楷、林國成等人，文學大師張大春、資深製作人王偉忠、現任副主席蕭旭岑、前副主席郝龍斌、前考試院長關中等人都有出席；趙少康開場說，為了他的書勞煩這麼多好朋友他很不敢當，當年「大和解咖啡」他跟民進黨前主席施明德就是在立法院喝的，所以他希望立院更和諧、大和解咖啡可以續杯。

國民黨立院黨團總召傅崐萁（左）出席趙少康《七十少年，趙少康的時代現場》新書發表會。

韓國瑜致詞說，他一口氣看完這本書，感想是魏文帝曹丕在典論中提到的文章以氣為主，看完就是一個「爽」字；不是吃清粥小菜，好像吃了麻辣鍋一樣。韓國瑜表示，趙少康、柯建銘跟自己都是立法院同期，台灣民主發展至今真的得來不易、感觸很多，建議政治上的好朋友都要讀這本書，韓國瑜笑稱，唯一可惜的是趙少康沒有寫他的愛情觀，以前趙少康是打辯論的，如果交女友一定會先辯論一下「要不要當我女朋友」。

國民黨主席鄭麗文（右）出席 趙少康《七十少年，趙少康的時代現場》新書發表會。

鄭麗文致詞時回憶，她自己第一次見趙少康是在大學一年級，當時他跟民進黨前主席謝長廷在台大公開辯論，當時自己是謝長廷的啦啦隊，萬萬沒想到趙少康變成她前老闆，她曾經進出飛碟、news98多次，她很珍惜這些日子，當時趙少康出賣過她一次「還跟韓國瑜有關」。鄭麗文透露，當時前主席吳敦義來找她當副秘書長，台中市長盧秀燕也找她輔選，她自己拿趙少康當擋箭牌，說電台不會放人，沒想到趙少康直接跟她說就去輔選吧，就被老闆出賣了，讓她自己從台中輔選到台北。

立法院長韓國瑜（左）出席趙少康《七十少年，趙少康的時代現場》新書發表會。

黃國昌致詞表示，這本書讓身為政壇後輩的他感觸很多，當時趙少康跟施明德可以有胸襟氣度跨越黨派，替混濁台灣政壇走出一條新的道路，他雖然沒有身歷其境，但可以了解這些壓力，為的不是個人也不是黨派之私，而是為國家開路。黃國昌直言，趙少康從政自稱是小市民代言人，他（黃國昌）認為每個人也都該當小市民代言人，趙少康書中結尾說自己生在台灣長在台灣，這塊土地給他（趙少康）太多，所以他不偏美不偏中，希望自己能跟趙少康多學習。

民進黨立院黨團總召柯建銘（左）出席 趙少康《七十少年，趙少康的時代現場》新書發表會。

柯建銘則說，趙少康傳訊息給他問他要不要來，他知道今天一定是萬藍叢中一點綠，但仍果斷回了兩個字「OK」；柯建銘表示，趙少康是他跟韓國瑜的立法院前輩，70少年是台灣壽命最久的政治金童，只想問大和解咖啡哪時候續杯，但到他們的年紀最重要的「就是身體健康」。

傅崐萁致詞則強調，他特別從花蓮上來，從很年幼的時候就知道趙少康，當時那個年代要挑戰威權真的不容易，他對趙少康的第一個印象，就是趙少康要推動環保，當時趙少康壓下92無鉛汽油的價格，趙少康當時批評政府要推動環保不應該讓無鉛汽油價格比一般汽油加格貴，果然在趙少康振臂一呼下，價格就降價了。傅崐萁直言，趙少康在古代一定是俠客，或是四行倉庫的謝晉元，現在則是推動大和解咖啡，就是因為沒有私心。

趙少康最後說，因為大家都提到大和解咖啡，所以他未來也希望能夠再一次邀約三黨代表，可以再喝一次大和解咖啡。

