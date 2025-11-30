趙少康喊卡2節目向鄭麗文交心？周玉蔻分析「保住中廣鉅額利益」：大刀小砍保住名與利

名嘴陳揮文宣布結束飛碟電台主持人工作、網紅「歷史哥」也結束中廣主持引發議論。資深媒體人周玉蔻今（30）日分析，國民黨主席鄭麗文上任後、掌握黨機器生殺大權，為了保住中廣公司的鉅額利益：「我判斷趙少康利害權衡，選擇了對自己最有利的回應，大刀小砍保住名與利。」

「趙少康主導砍2節目向鄭麗文交心？他是為了保住中廣公司的鉅額利益啦！」周玉蔻今日在臉書發文表示，趙少康砍掉歷史哥在中廣及陳揮文在飛碟電台的節目，主要還是要保住他當年靠著「馬金」等人支持，以小搏大、吃下的中廣公司鉅額利益。

周玉蔻指出，中廣公司從中國國民黨賣給趙少康後，雙方財務分配、公司管理關係，一直有很多奇奇怪怪複雜的利益糾葛。國民黨主席鄭麗文再新手上任，黨機器在手掌有生殺大權，「我判斷，趙少康利害權衡，選擇了對自己最有利的回應。」

「很多人朝什麼言論自由、干涉節目內容批評趙少康實在太天真了」，周玉蔻分析，不過，邱毅罵趙少康是下毒手停播這2個節目的幕後殺手，不僅揭穿國王新衣，倒是同時也揭發了老趙始終是飛碟電台地下老闆的內幕。

周玉蔻說，老趙小錢吞下中廣公司股份，曾經允諾政府（NCC)要脫手他持有的飛碟及News98的股份的。依照邱毅最新的指控，趙少康還控制著飛碟電台，「那麼，老趙當初是玩假的，恐怕是找了人頭擔任處理枱面上不可控制這家由他創辦的電台的規定。」

周玉蔻並說，趙少康在鄭麗文當上黨主席後，曾痛批她利用共產黨收拾民進黨的說法「太可怕」，若干台派人士還很開心歡呼他來歸，「我當時就說了，台派綠營別想太多。那之後，趙少康有再說過重話罵鄭麗文了嗎？」

周玉蔻指出，除了中廣公司的利益，趙少康主持的「少康戰情室」，是TVBS主導的地盤，T台老闆的政治傾向再怎麼說，也不是想觸怒鄭麗文的黨中央和中國當局的，「這樣，大家明白了吧？恭喜趙少康，大刀小砍，夠有魄力，保住名與利。熱血老趙，星光乍現，南柯一夢。」

（圖片來源：周玉蔻臉書、三立新聞）

