趙少康嗆「我們才不是沈伯洋」！她神回1句「全是鄭麗文」 網讚數多6倍

前中廣董事長趙少康發聲嗆「我們才不是沈伯洋」，引起熱議。（圖／翻攝自趙少康Threads）

中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」，展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓。前中廣董事長趙少康發聲嗆「我們才不是沈伯洋」，結果網友神回「你們當然不是沈伯洋，你們全是鄭麗文」，一票網友讚翻。

總統賴清德日前呼籲，立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓國瑜12日日受訪表示，總統應廢除民進黨台獨黨綱、重新建立立法與行政的良好關係，此外更要撤回中國為敵對勢力的宣稱，同時鞏固美台關係。國民黨則回應「賴清德喪權辱國」，把總統的責任推給韓國瑜，乾脆辭掉總統讓國民黨來當。

趙少康昨（12）日在社群平台發文表示，「我們才不是沈伯洋！沈伯洋被中共點名可以透過國際刑警組織，展開全球抓捕後，賴清德昨天喊話韓國瑜，應該率跨黨派立委聲援沈伯洋。在此之前，民進黨幾位立委串連，在社群平台發起『我們都是沈伯洋』活動，賴清德昨天的喊話，應該是想要韓國瑜也加入『我們都是沈伯洋』？雖然老共基於政治而不是刑事理由，揚言對中華民國立法委員展開『全球抓捕』的做法粗暴，但是兩岸關係走到這個地步，就是賴清德在兩岸關係上魯莽行事的結果，他不但不檢討，反而喊話韓國瑜負責？」

趙少康接著說，「我們當然反對老共聲稱的長臂管轄，立法院長也要關照每一個立委的權益，但核心問題是，賴清德才是總統，黨政軍特大權都抓在手上，韓國瑜雖然是立法院長，但是什麼實質權力也沒有，喊話韓國瑜處理，自己證明你這個中華民國總統無法保護國民，無能力改善兩岸關係，也沒有管道進行交涉。大罷免鬧的台灣天翻地覆，沈伯洋是主要戰犯，他的黑熊學院拿美國錢，他爸爸在大陸賺紅錢，沈伯洋為了謀取自身政治與經濟利益，說過『中國的飛彈打過來，其實對我們有很大的幫助』，他自己挑釁大陸面臨懲罰，卻要『我們都是沈伯洋』？真是太好笑了。」

趙少康貼文引起熱議，不少網友留言表示「你當然不是沈伯洋，程度差太多了」、「你們才不配當沈伯洋，你們都是吳石跟鄭麗文」，還有網友神回「你們然不是沈伯洋，你們全是鄭麗文！」已經超過5000人按讚，超過趙少康讚數6倍之多。

