趙少康嗆「我們才不是沈伯洋」 網神回一句嗆爆：你們全是鄭麗文

中國狂言全球通緝台灣立委沈伯洋，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜率領跨黨派立委聲援，網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，極力聲援，卻被藍白指為「情勒」，前中廣董事長趙少康昨（12）日甚至在社群發文嗆「我們才不是沈伯洋」，結果一名網友神回「你們當然不是沈伯洋，你們全是鄭麗文」，讓大批網友瘋狂按讚，短短一則留言獲得的讚數，倍數輾壓趙少康的長文。





趙少康昨（12）日發文指，「我們才不是沈伯洋！沈伯洋被中共點名可以透過國際刑警組織，展開全球抓捕後，賴清德昨天喊話韓國瑜，應該率跨黨派立委聲援沈伯洋。在此之前，民進黨幾位立委串連，在社群平台發起『我們都是沈伯洋』活動，賴清德昨天的喊話，應該是想要韓國瑜也加入『我們都是沈伯洋』？雖然老共基於政治而不是刑事理由，揚言對中華民國立法委員展開『全球抓捕』的做法粗暴，但是兩岸關係走到這個地步，就是賴清德在兩岸關係上魯莽行事的結果，他不但不檢討，反而喊話韓國瑜負責？」

趙少康一開頭就指「我們才不是沈伯洋」，這句話引發討論，其中一名網友在底下神回「你們然不是沈伯洋，你們全是鄭麗文！」，此留言短短幾小時就有近5000多人按讚，完全輾壓趙少康的原貼文。

有網友還說，「鄭麗文去追思共諜，祭拜吳石，你倒是出來講啊！完全沒有批判鄭麗文半句，所以，你也默許，追思共諜的意思？」、「你們這麼的維護中共，當然不可能是沈伯洋」、「你們是投降黨，當然不一樣」、「你當然不是沈伯洋，程度差太多了」、「你們才不配當沈伯洋，你們都是吳石跟鄭麗文」。

