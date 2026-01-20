趙少康回立院出新書：三黨再喝大和解咖啡、對台灣是好事

曾有「政治金童」之稱的趙少康出「七十少年」新書，藍綠白人事都出席 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 1995年12月18日，民進黨主席施明德邀請政治光譜最對立的新黨全國委員會召集人陳癸淼、前召集人趙少康等人在立法院群賢樓喝大和解咖啡，商談政黨合作。第一個就是立法院長改選，要拉下國民黨的對手。今(20)日趙少康也在群賢樓發表新書，他說，「有機會我也很願意三黨一起再喝個大和解咖啡，對台灣也是好事啊」。

趙少康的「趙少康的時代現場：七十年少年」新書今日在立法院群賢樓發表。立法院長韓國瑜、民進黨團總張柯建銘、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌等人及前考試院長關中等人都出席，尤其國民黨立委來個十之八九，場面好像國民黨團舉行黨團會議。

趙少康剛到會場時，正好柯建銘到來，他還與謝龍介、賴士葆等人一起在門口合照，開玩笑稱這個大和解咖啡。

趙少康說，為了他這一本小書勞動這麼多人不敢當。當年大和解咖啡就是群賢樓二樓喝的，當實施明德、周伯倫、希望立法院能大和解咖啡續杯。

主持人王淺秋介紹韓國瑜致詞時還爆料，聽說韓國瑜還勸趙少康選黨主席。這時，坐在一旁的則是這屆的黨主席鄭麗文。

不過，韓國瑜致詞時則不提這段勸進。他一直稱讚趙少康這書像曹丕一樣，文章一氣呵成，看完只有一個字很爽，吃了麻辣火鍋，開朗明快、磊落不拘泥。當年政治金童掀起台灣政治旋風，並與施明德喝大和解咖啡，右邊柯建銘也曾經歷過。

鄭麗文致詞則說，第一次見到趙少康是當年趙少康與謝長廷在台大體育館辯論，當時他是謝長廷的拉拉隊。萬萬沒想到，後來趙少康當了她的老闆，她進出News98 飛碟電台，當時是歲月靜好。她還稱趙少康出賣她好幾次，包括韓流要起來那一年，勸她去台中助選。

鄭麗文還說，她在民進黨擔任國大代表，當時新黨邀請我參加座談會，座談對象是黃珊珊，當年她以為開放老兵返鄉是許國泰爭取來的，但是現場聽丁庭宇說，才知道是趙少康爭取的。「原來在不同陣營的敘事是完全不一樣的」。

鄭麗文接著說，唯一生趙少康氣的就是剛剛韓院長沒有說。這時，主持人王淺秋忙著插話說，「那是上一次」。意思指不是這一次勸趙少康跟鄭麗文選主席。

但鄭麗文則說，「上一次，你沒有聽我講完，四年多前趙少康突然要選黨主席」，結果農曆年前，突然又說他不選了。

而柯建銘致詞時也問，「什麼時候大和解咖啡續杯？」。

對此，趙少康則回應，「有機會我也很願意，三黨一起再喝個大和解咖啡，對台灣也是好事啊」。

