趙少康大罷免亮票案「認罪稱過失」 還原事發經過！法庭請求從輕量刑

台北地院今（31日）首度開庭，趙少康認罪坦承亮票，並請求從輕量刑。（鏡報林煒凱攝）

中廣前董事長趙少康7月大罷免投票時涉嫌亮票，遭台北地檢署依公職人員選舉罷免法起訴。對此，台北地院今（31日）首度開庭，趙少康認罪坦承亮票，並請求從輕量刑。

趙少康大罷免投廟亮票一案，台北地院下午首度開庭審理，趙少康在庭上就「亮票」違反選罷法一事認罪，並在法庭上主張是過失亮票，向法官及檢察官保證不會再犯，強調自己沒有犯後態度不佳的情形，請求從輕量刑，易科罰金。全案法官表示將於明年1月20日宣判。

庭訊時，趙少康坦承違反選罷法，強調不是故意違法亮票，指照理說記者是進不來的，且當初進入（投票教室）前就與媒體記者約好不拍照，最後媒體記者還是跟進去，想說就給他們拍一下，「罷免票很小一張，不用折疊以免沾染印泥，以為字很小就亮了一下，沒想到記者用遠鏡頭拍攝」。

趙少康也強調，當時沒有聽到選務人員制止他，事後詢問一些在場記者，也都說未聽到有人制止，直言若有人制止他，他一定會收好選票停止亮票，指現在一些議長選舉也有亮票，但他沒有被威脅，也不是買票的對象，表示沒有故意亮票的惡意。

