趙少康大罷免亮票遭北檢起訴 羅智強批：司法追殺

中廣前董事長趙少康今年7月26日在罷免案投票時，涉嫌兩次主動亮票給媒體拍攝，台北地檢署11月6日依《選罷法》起訴趙少康，檢方並請求法院從重量刑。對此，國民黨立委羅智強特別為趙少康加油打氣，更直指民進黨司法追殺。

趙少康。(圖/中天新聞)

羅智強今（9）日在臉書貼文寫道，726反惡罷投票，趙少康大哥不小心把選票的背面當成正面展示給記者拍攝，他在第一時即承認錯誤，表示自己「一時失誤，做了錯誤示範」，非常不好意思。

羅智強表示，趙大哥應訊時，向檢察官如實還原726當天的過程，但檢察官仍提起公訴，並指他「犯後態度不佳」，還要法院「從重量刑」。

趙少康疑似不慎亮票。(圖/中天新聞)

羅智強指出，大罷免期間，趙大哥全力支援反惡罷活動，甚至自己辦了兩場大型造勢。如趙大哥所說，他反惡罷的立場無人不知，根本不需要藉故意亮票表明心跡，並無違法動機。

羅智強表示，《選罷法》也規定，若投票人亮票後，「經選務人員制止並要求其退出，卻拒絕離開或繼續亮票」，才構成犯罪。過往從未聽聞有因亮票而遭判刑者，檢察官卻仍執意起訴，還要求法院從重量刑，不僅讓趙大哥感到錯愕，更讓人懷疑，這是否又是奉旨辦案，司法追殺？

羅智強質疑，大罷免大失敗，民進黨還不甘願收手，要浪費社會與司法資源到什麼時候？

