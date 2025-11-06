趙少康大罷免亮票還強辯 北檢起訴求重刑

對於大罷免亮票行為，趙少康辯稱「展示票，沒有亮」。資料照。李政龍攝



國民黨籍中廣前董事長趙少康於7月26日參與大罷免案投票時，主動打開票紙，亮票給現場媒體拍攝，還辯稱「展示票，沒有亮」，台北地檢署調查後認為其行為已違反《公職人員選舉罷免法》，依法起訴，並審酌趙少康事後飾詞推託、辯稱並非故意，企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取，請法院從重量刑。

7月26日上午，國民黨立委羅智強一早就陪同戰鬥藍、中廣前董事長趙少康前往大安區大安國中投開票所投票，趙少康上樓進入圈票區，在票紙上蓋章後出來，竟主動打開票紙，亮票給現場媒體拍攝，直到走到票匭才對折投入。

廣告 廣告

根據當日事件，趙少康上午前往台北市大安區大安國中投開票所投票，在完成圈選後，未依規定立即對折選票投入票匭，而是在現場媒體前打開選票，展示內容並供拍攝，直到走至票匭前才將選票對折投入。此舉引發選務人員注意，隨即通報警方處理。

北檢在9月23日上午傳喚趙少康出庭，對面亮票一事，他笑著表示沒有亮票，是展示票，他還強調，：「誰知道你們有的拿長鏡頭，有的定格拍的，我們怎麼會知道，只是表示有投票而已，並沒有故意要亮票，檢察官等一下問我我也會這樣講。」，他還強調，這件事他在大安分局傳他時就已經講過，「我覺得這事情，勞師動眾，浪費司法資源。」

不過檢察官調查後認為趙少康的亮票行為，已違反《公職人員選舉罷免法》第88條第2項、第105條「不得將圈選內容出示他人罪」，依法提起公訴。

檢察官審酌趙少康身為知名公眾人物，言行動見觀瞻，曾多次參與重要公職人員選舉活動，對於不能亮票的規定應知之甚詳，但卻在罷免投票過程中刻意違反法律規定，事後又飾詞推託，辯稱並非故意，企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取，請法院予以從重量刑。

更多太報報導

美政府關門迫航管員無薪上班 全美40座主要機場11/7起削減航班

480萬人荷包失血！補充保費股利、租金收入改年度結算 專家籲股民這樣做

張惠妹號召10組歌手台東迎曙光 「這次該回家唱歌了」