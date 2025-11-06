趙少康大罷免亮票2次 檢認「故意的」求重刑

前中廣董事長趙少康在7月26日全國大罷免投票日，遭記者拍到2度亮出選票。（鏡報鄒保祥攝）

前中廣董事長趙少康在7月26日全國大罷免投票日，遭記者拍到2度亮出選票，趙少康事後說是一時失誤，還怨媒體拿長鏡頭拍攝，台北地檢署認定，趙少康故意亮票，事後卸詞推託，今依違反《公職人員選罷法》起訴，並請求法院從重量刑，最重可判2年有期徒刑。

北檢調查，趙少康在投票日上午到台北市大安國中投票，領取罷免票並圈選完後，走出圈票處朝投票匭前進時，選務人員提醒要把選票折好，不過，趙少康卻將選票平舉胸前，而且把圈選欄朝向外側，讓媒體記者拍攝後才從胸前放下。

檢方認為，當時選務主任再次提醒趙少康不能亮票，走到票匭的趙少康卻再次用左手拿著選票朝向媒體。

趙少康後來在媒體群組說，他不小心把選票的背面當成正面展示了，自己不贊成罷免的立場外界都知道，他一時失誤，不小心露出正面，這是錯誤示範。

不過，檢察官上月傳喚趙少康出庭說明時，趙少康再次對媒體解釋，「那是展示，哪有亮票？」、「誰知道你們(媒體)拿長鏡頭定格拍呢？只是表示有投票而已。」

檢方認為，趙少康身為知名公眾人物，言行動見觀瞻，曾多次參與重要公職人員選舉或親自擔任候選人，對於不得亮票的規定應該知之甚詳，卻刻意違反法律規定，且事後飾詞推託，辯稱並非故意，企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取，請求法院從重量刑。

