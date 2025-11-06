趙少康大罷免「亮票」慘了！檢批：故意的 起訴求重刑

趙少康在大罷免投票時亮票。資料照片

中廣前董事長趙少康7月26日全國大罷免投票日時出現「亮票」行為，遭台北市選委會認定違反《選罷法》，警方蒐證後移送北檢。台北地檢署今（6日）偵結，認為趙少康行為出於故意，依違反《公職人員選罷法》起訴，建請法院從重量刑。

7月26日大罷免投票日，趙少康上午在大安國中完成投票後，走出圈票處時將手中選票舉起，將票的正面對著在場媒體鏡頭，直到走到票匭前才將票對折投入，引發各界質疑亮票違法。

警方調查認為，趙的行為觸犯《選罷法》第88條第2項「投票人圈選後不得向他人出示」規定，依照第105條，違者最高可處兩年以下有期徒刑、拘役，或併科20萬元以下罰金。

台北地檢署9月23日上午傳喚趙少康說明，他表示，「記者站在那麼遠的地方，我這樣晃一晃，哪知道（選票）是正面反面，還有人拿長鏡頭照，我只是表示有投票，不是故意要亮票，當時都講過，等等對檢察官也會這樣講」，並指整起事情根本是勞師動眾、浪費司法資源。

北檢調查認為，趙少康身為公眾人物，且多次參與選舉甚至親自擔任候選人，應該清楚不得亮票規定，卻刻意違反法律，事後又辯稱不是故意，態度不足取，建請法院從重量刑。



