趙少康大罷免「2度亮票」 一審判拘役55日、緩刑2年

中廣前董事長趙少康在去年7月26日罷免投票日「2度亮票」，被依違反選罷法起訴。台北地方法院去年底開庭時，趙少康認罪並保證不再犯。台北地院今(20)日一審宣判，判處趙少康拘役55日，得易科罰金，宣告緩刑2年，須支付公庫5萬元。

趙少康在去年7月26日罷免案投票時，離開圈票區後突然打開選票，亮票給在場媒體拍攝，現場選務人員通知員警處理，台北市警察局大安分局依公職人員選舉罷免法函送北檢偵辦。趙少康當時表示，他是為了要給記者拍攝才不小心亮票。不過檢方認為他刻意違反法律規定，事後又飾詞推託，依違反《公職人員選罷法》起訴趙少康，請求法院從重量刑。

該案去年12月31日開庭，趙少康認罪並表示亮票是不對的行為、是錯誤示範，但他也說，亮票是應記者要求，自己的立場明確，沒必要靠亮票表態。而辯護律師葉慶元主張趙少康是過失亮票，請求從輕量刑。檢方則認為趙少康犯後態度不佳，請求法院求處重刑。

台北地院今日一審宣判，判處趙少康拘役55日，得易科罰金，緩刑2年，須支付公庫5萬元，可上訴。

