趙少康大罷免「2次亮票」法庭認錯 一審輕判拘役、緩刑2年



中廣前董事長、國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康，在去年726大罷免投票過程中2次亮票，被依違反《公職人員選罷法》起訴，更遭北檢求處重刑。趙少康日前在出庭時表示，他並不知道媒體以長鏡頭拍攝，會在法庭上認錯，未來投票也會更加謹慎，請求法院從輕量刑並宣告緩刑。

台北地院今天（20日）上午宣判，趙少康遭判拘役55日、得易科罰金，緩刑2年，需支付公庫5萬元，可上訴。

稱是應媒體要求 沒想到有長鏡頭拍攝

趙少康日前在法庭上時坦承犯行，並表示當天是有媒體要求，才會2次把準備投入票匭的罷免票給媒體拍攝，而且只是一下下，並不知道媒體會用長鏡頭攝影。

趙少康也強調，自己一向的態度都是反對無差別大罷免，因此沒有必要為了表態而亮票，且投完票之後立即覺得該行為不妥，馬上受訪認錯，並指出這是錯誤示範、絕對不會再犯。

檢方批趙少康是後推諉 請求法官從重量刑

不過檢方卻認為，趙少康是公眾人物，亮票的行為會影響許多民眾，事後還飾詞推託、意圖輕描淡寫，認為其犯後態度不佳，請求法官從重量刑。

