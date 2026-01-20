趙少康大罷免「2次亮票」遭北檢起訴求處重刑！ 一審今天上午宣判

中廣前董事長趙少康。 圖：趙少康辦公室／提供

[Newtalk新聞] 中廣前董事長趙少康去年於726大罷免投票日中2度違法亮票，涉違反《公職人員選罷法》，遭北地檢台署起訴並求處重刑。趙少康去年12月首度開庭前辯稱，投票完當天就已表達「亮票」是不對的錯誤示範，會在法庭上認錯，該怎麼罰就怎麼罰，但他反對大惡罷「應該沒人不知道吧？」一審將於今（20）天上午宣判。

趙少康去年12月31日開庭前受訪重申，自己亮票是不對的行為、是錯誤示範，但他認為民進黨不分青紅皂白發動大罷免，勞民傷財的結果是大罷免大失敗，民進黨花費那麼多公帑，有受到任何處罰嗎？檢察官為這樣小的事情起訴他，其實也是浪費司法資源。

趙少康庭訊時依舊認罪並指稱，投票當下「應記者要求」，將準備投入票匭的罷免票拿起來給媒體拍攝，他當時覺得結束投票時間還早，媒體報導可鼓勵民眾出門投票，無論贊成或反對，都是好事，所以配合重來一遍投票動作「要拍就拍」。而

趙少康聲稱，罷免票比A4還小、不好對折，圈選墨漬可能暈染，且他僅「亮一下」、時間很短，不料媒體用長鏡頭清楚拍到圈選結果，刊登照片時已打馬賽克遮掩圈選結果，他強調自己一向反對無差別的大罷免，沒必要靠亮票表態，投完票自知不妥，立刻受訪認錯，並表示錯誤示範、絕不再犯。

趙少康辯護律師葉慶元主張，趙少康是「過失亮票」，《選罷法》不罰過失亮票行為，趙少康仍願認罪，本案犯行對罷免結果無實質影響、更未涉及賄選，請求比照其他法院對亮票行為判處拘役10天、緩刑2年須繳交公庫5000元的前例，對趙從輕量刑，趙願接受緩刑附加繳交公益金的條件。不過，檢方不認同辯護律師所提的「過失」抗辯。

檢方認為，趙少康身為公眾人物，亮票行為對大眾造成很大影響，還無視選務人員提醒，事後又飾詞推託、輕描淡寫，犯後態度不佳，請求法院求處重刑。最後，法官徵得檢辯雙方同意，改採簡式審判程序，並諭知辯論終結，訂於1月20日上午9點29分宣判。

對此，當時趙少康開完庭受訪自嘲，大罷免大失敗已過4個多月，他還在出庭。趙少康強調，當時根本沒聽到任何選務人員大聲制止，若有，不可能媒體報導都沒提到這件事，儘管他承認「亮票就是不對」，但民進黨開啟無差別式的大罷免「不應該受到處罰嗎？不應該受到報應嗎？」

