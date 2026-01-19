趙少康大罷免「2次亮票」願認罪！一審今早宣判

政治中心／李明融報導

前中廣董事長趙少康於「726大罷免案」投票時，因兩度展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票違反《公職人員選舉罷免法》，遭台北地檢署起訴並求處重刑。本案於去年12月首度開庭時，趙少康當庭道歉認罪，直言並非故意亮票，並保證不會再犯。他同時強調，當時並未聽到選務人員制止，否則絕不會違反規定。本案一審將於今日（20日）上午正式宣判。

趙少康針對亮票一事，坦承犯錯。（圖／民視新聞）

坦承錯誤示範 趙少康：檢方起訴是浪費司法資源





去年12月31日趙少康首度開庭，當天他穿著黑色西裝，面帶微笑、表情輕鬆現身台北地院。針對726投票當天2度公開亮票之行為，他受訪時坦承犯錯「從726、823到現在已經4個多月了，我還在出庭。在726當天我就說過，亮票是不對的，這是一個錯誤的示範」；儘管認罪，趙少康仍忍不住抱怨，認為檢察官為此小事起訴他是浪費司法資源。他再三強調自己絕非故意亮票，且現場並未聽到選務人員提醒，若有聽到制止，他絕對會立刻收好選票。

辯護律師強調趙少康屬於「過失亮票」，公訴檢察官並不認同「過失」抗辯。（圖／民視新聞）

辯方主張「過失」盼輕判 檢方怒斥：公眾人物影響甚鉅





辯護律師葉慶元在庭上主張，趙少康屬於「過失亮票」，而《選罷法》原則上不罰過失行為。考量趙少康願意認罪、對罷免結果無實質影響且未涉及賄選，建請法官從輕量刑，或以繳納公益金代替刑罰。然而，公訴檢察官並不認同「過失」抗辯，主張趙少康身為具影響力的公眾人物，亮票行為對社會大眾觀感影響甚鉅。檢方更指出，趙少康當時無視選務人員提醒，事後又飾詞推託、輕描淡寫，認為其犯後態度不佳，請求法院依法求處重刑。法官諭知全案採簡式判決，訂於今年1月20日上午9點29分正式宣判。

