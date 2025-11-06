趙少康大罷免2度亮票遭起訴 北檢求法院處重刑

趙少康投票後當眾亮票，北檢求處重量刑。（圖／報系資料照）

前中廣董事長趙少康於7月26日全國罷免投票當日，離開圈票處後遭媒體拍下兩度出示選票內容。儘管趙少康事後稱是失誤並無刻意，台北地檢署仍認定其行為違反《公職人員選罷法》，6日依亮票罪嫌將其起訴，並請求法院從重量刑。

台北地檢署調查指出，趙少康當日上午前往台北市大安國中社會教室投票所投票，領取罷免票並完成圈選後，在走出圈票處朝投票匭前進時，選務人員即提醒應將選票折好。然而趙少康不但未遵從，還將選票平舉於胸前，圈選欄朝外，讓媒體清楚拍攝。即便選務主任再次提醒不得亮票，趙少康仍於接近票匭時，用左手再次將選票面向媒體方向高舉。

事後，趙少康於媒體群組表示，僅是「一時失誤」，原意是想展示背面，但不小心將正面亮出。他並稱外界早已了解其「不贊成罷免」立場，此舉只是表達自己有投票，並未有違法之意。

不過，檢方認為，趙少康身為知名公眾人物，歷來曾參選重要公職選舉，對於投票禁止亮票的相關法令應非常熟悉，卻於投票日當眾違規，且事後以「展示」為名為自己辯解，態度輕率，不具悔意。檢察官因此請求法院從重量刑，以維護選舉制度的公平性與公正性。

依據《公職人員選舉罷免法》規定，投票人圈定後不得將選票內容展示他人，違反者可處兩年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣20萬元以下罰金。

