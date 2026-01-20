趙少康大罷免2度亮票 一審判拘役55日、緩刑2年罰5萬

中廣前董事長趙少康。 圖：周煊惠 / 攝

中廣前董事長趙少康遭控去年726大罷免投票日，在投票所亮票讓媒體拍攝，且走到投票匭時，又再度亮票，遭依違反公職人員選舉罷免法起訴，趙少康認罪。台北地方法院今（20日）一審判決出爐，判處趙少康拘役55日，如易科罰金，緩刑2年，並須在判決確定隔天起6月內，支付公庫新台幣5萬元。

台北地方法院認為，趙少康在準備程序及審理時均就檢察官起訴之事實及罪名坦承不諱，且經在場證人證述明確，並有新聞畫面截圖、勘驗筆錄等件在卷可稽，足認被告之任意性自白與事實相符，堪予採信。趙少康所犯公職人員選舉罷免法第105條之投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人罪。

北院指出，趙少康長年從事媒體業並擔任政黨要員，參政經驗豐厚，理應深知我國民主轉型之艱辛，更應遵守選舉規範，竟向他人、現場媒體記者出示圈選內容，供媒體拍攝報導，不僅破壞選舉的秘密性及公平性，更對公眾法治觀念造成負面示範，所為顯屬不該。

北院說，惟考量趙少康終能坦承犯行之犯後態度，且過去並沒有前科紀錄，犯後也勇於承認錯誤，坦然面對國家司法之訴追程序，並承諾日後絕不再犯，堪信被告確有悔悟之心，是對其所宣告之刑以暫不執行為適當，爰宣告緩刑2年。

不過，北院也認爲，尚有賦予趙少康一定負擔之必要，是命趙於本判決確定之翌日起6月內，向公庫支付新台幣5萬元。

