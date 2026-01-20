趙少康大罷免2度違法亮票 一審遭判拘役55天、繳公庫5萬

中廣前董事長趙少康去年在726大罷免中，兩度違法亮票，今（20）天上午一審宣判，判處拘役55天得易科罰金，需支付公庫5萬元。

趙少康去年在大罷免投票時亮票，雖然事後表示一時失誤，但台北地檢署同年11月仍認定趙少康故意亮票，事後卸詞推託，態度顯不足取，依違反公職人員選罷法起訴，請求從重量刑。

趙少康去年底12月31日出庭時認罪，強調當時沒有選監人員制止，才會應媒體要求做出亮票動作，否則他不會繼續亮票違規，更稱自己這輩子第一次被起訴，希望能緩刑，而今天上午台北地院判決結果，一審判處趙少康拘役55日，得易科罰金，宣告緩刑2年，須支付公庫5萬元。

