趙少康慘了！北檢查亮票案批他：態度不可取
[NOWnews今日新聞] 今年7月26日大罷免投票，前中廣董事長趙少康在投票所蓋完章，離開圈票處後，竟直接亮票給媒體拍攝，事後遭警方依違反《選罷法》移送地檢署偵辦，而經台北地檢署調查認定，趙少康故意亮票，出示自己的投票內容，事後卸詞推託，態度顯不足取，今（6）日依違反《選罷法》起訴，並請法院從重量刑。
大罷免投票期間，趙少康放棄前往東非觀賞動物大遷徙的行程，還在投票當天亮票，引起輿論譁然，不過對此，趙少康事後出庭時，受訪否認亮票，並強調：「那是展示，哪有亮？」，還向媒體表示：「誰知道你們拿長鏡頭定格拍呢？只是表示有投票而已。」
根據北檢調查，趙少康在投票日上午到台北市大安國中社會教室投票所，領取罷免票並圈選完定後，在步出圈票處朝投票匭前進之際，選務人員提醒要把選票折好，趙少康卻反而將選票平舉胸前，而且把圈選欄朝向外側，讓媒體記者拍攝後才從胸前放下，選務主任再次提醒不能亮票，這時走到票匭的趙少康再次用左手拿著選票朝向媒體。
檢察官認為，趙少康身為知名公眾人物，言行動見觀瞻，曾多次參與重要公職人員選舉或親自擔任候選人，對不得亮票的規定應該知之甚詳，卻刻意違反法律規定，市後又飾詞推託，辯稱並非故意，企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取，請求法院從重量刑。依《公職人員選罷法》規定，投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人；違反者處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。
