趙少康慘了！北檢認726大罷免投票2次亮票 依法起訴建請從重量刑
記者楊佩琪／台北報導
中廣前董事長趙少康被控於726大罷免投票當天，離開圈票區投票前，公開亮票讓媒體拍攝，涉嫌違反公職人員選舉罷免法，函送台北地檢署偵辦。北檢6日偵結，認趙少康2次亮票，犯後飾詞狡辯，依法起訴並向法院建請從重量刑。最重可處2年以下有期徒刑。
檢警調查，7月26日大罷免投票當天，趙少康於上午9點17分抵達台北市大安國中的投開票所投票，於圈票區圈選完後前往票匭投票前，公開亮票讓在場媒體拍攝，台北市選委會監察小組委員認定趙少康已涉嫌違反公職人員選罷法第88條第2項及第105條規定，警方依法蒐證，並通知趙少康到案說明，訊後函送台北地檢署偵辦。
北檢9月間傳喚趙少康出庭，接受媒體訪問時他強調，哪知道那麼一小張票會被拍到，記者又在大老遠地方，只是拿著票晃一晃，也不知道正面還是背面，結果媒體有的拿長鏡頭、有的定格拍。趙少康強調他沒有故意亮票，會和檢察官說清楚，如此勞師動眾，根本浪費司法資源。
不過檢方偵辦後認為，現場選務人員都有提醒趙少康應將選票摺好，且當時有多家媒體鏡頭朝投票所內正在拍攝，趙少康卻仍先是把圈好的票放在胸前讓媒體拍，又於投入票匭前，再將圈定內容朝向媒體，並等媒體拍攝完才投入，顯見共2次亮票行為。
檢方認為，趙少康身為知名公眾人物，多次參與公職人員選舉及總統副總統選舉，言行動見觀瞻，對於選舉投票相關規定也應相當清楚，卻仍違反規定2次亮票，犯後且飾詞狡辯，意圖以「非故意」帶過、推託，犯後態度不足取，依法起訴並建請法院從重量刑。
更多三立新聞網報導
柬埔寨太子集團在台首位幹部收押 天旭國際人資女主管羈押禁見
詐騙帝國太子集團在台洗錢45億！操盤人王昱棠聲押 美制裁2台女交保
柬埔寨太子集團2台女列美國制裁名單 北檢拘提到案訊後50萬交保
柬埔寨太子集團在台操盤人王昱棠聲押 購11戶和平大苑、26名車洗錢45億
其他人也在看
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 22 小時前
賴瑞隆、許智傑、邱議瑩全落馬？謝寒冰曝高雄變數 預言賴清德恐改派他出戰
民進黨立委林岱樺身陷涉貪爭議，仍在高喊冤屈的同時、拋出有意參選高雄市長的規劃，事後林岱樺也表示，若能經過黨內初選的公平競爭，就算民調不如對手也會願賭服輸；媒體人謝寒冰指出，這就是民進黨要小心的一點，畢竟就算林岱樺願賭服輸、她的支持者會怎麼想仍是未知數。另外謝寒冰也分析，總統賴清德仍屬意立委賴瑞隆出線，若後者聲勢拉不起來，可能會直接派總統府秘書長潘孟安出馬。......風傳媒 ・ 20 小時前
中共恐通報國際刑警組織引渡沈伯洋？ 國台辦用8個字回應
中國重慶公安局上週宣布對立委沈伯洋立案調查後，未來中共是否會進一步將「懲獨」名單通報國際刑警組織引發關注。國台辦今日（11/5）表示，「法網恢恢，疏而不漏」，無論「台獨頑固分子」身在何處，大陸都將對其採取一切必要的懲治措施，終身追責。太報 ・ 22 小時前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 3 週前
川普吞4連敗慘輸民主黨！CNN：分裂堪比內戰
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）重返白宮後，4日迎來執政9個月的首場小考，在紐約市長、紐澤西州長、維吉尼亞州州長選舉及加州選區重劃公投4場選舉中，民主黨大獲全勝。美國4...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
謝侑芯之死重大轉折！吉隆坡警方證實「以謀殺罪調查」
謝侑芯案今（4）日迎來突破性進展！馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，警方將援引謀殺罪調查此案！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志爆「關機失聯」大馬警方正式通緝！ 案件最新進度曝光
網紅謝侑芯10月22日猝逝吉隆坡，歌手黃明志是她生前最後接觸的人，當時黃明志被發現時，身上還藏有毒品，而在警方勘驗現場後，4日決定將轉往謀殺案偵辦，想回頭將已經保釋的黃明志逮補歸案，未料一整天黃明志都關機，經紀人也沒做回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
青鳥男神涉毒捲網紅命案 我國官方遭疑冷處理
據悉，謝侑芯家屬委託律師赴馬國處理司法程序與後事，其經紀人也透過關係找人至當地了解案情，我外館均提供必要協助。相比網路批評黃明志的聲浪不斷，我官方卻沒隻字片語，雖說案件仍在偵辦，但仍讓人質疑與黃的政治立場有關。2020年震驚全國的馬國女大生命案，被害人在台南...CTWANT ・ 1 天前
路上驚見「機車便當」！女反坐雙腳卡緊緊 網傻眼：當安全氣囊？
一名網友在Threads上發文，表示駕車行經某路段時，驚嘆「聽過火車便當，第一次看到機車便當」，只見一台機車行駛時，前方坐著一位女子，卻將身體面對騎士，並用雙腳夾著男騎士，機車行駛間，女子的雙腳還不斷晃動，看得後方駕駛直冒冷汗，網友也將影片PO出，其他網友紛紛表示「是把女生當安全氣囊嗎？」、「沒看過機車外送嗎」、「戀愛期....是無視他人的存在的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志捲謀殺案！台灣醫揪「這處」恐是馬國強硬關鍵
網紅謝侑芯於馬來西亞猝逝案，馬國警方4日改以謀殺罪方向偵辦，鎖定知名歌手黃明志。對此，台灣醫師蘇一峰表示，如果一個人沒長期使用毒品，第一次就使用綜合的毒品，極高可能引發猝死，「馬國是不是因此起訴黃明志謀殺罪？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
謝侑芯之死變謀殺案！ 經紀人「至少提告黃明志3大罪」驚曝委託人遭跟蹤
被封為「護理女神」的網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，事發當時還和歌手黃明志在同一間高級酒店房內，還傳出涉嫌吸毒，讓案情愈加撲朔迷離。據當地警方表示，此案已朝謀殺案進行偵辦，謝侑芯的好友兼經紀人Chris也表示，將委託律師，至少要告黃明志吸毒、提供毒品、謀殺等罪。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃明志失聯兩天被大馬警方通緝懷疑「已經潛逃」 經紀人發聲：相信他會前往警局協助調查
網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞猝逝，消息一直到11月才傳回來台灣，其中歌手黃明志被爆出是謝侑芯生前最後見的人，甚至同處一室直到謝侑芯送醫，4日馬來西亞警方宣布將案件朝向謀殺案調查，且要將黃明志逮捕歸案，但黃明志卻關機失聯，已經被馬來西亞警方通緝，而黃明志的經紀人也透過社群發聲。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
謝侑芯命案黃明志疑逃遭逮！警局清楚照曝光超憔悴「滿臉鬍渣頭髮稀疏」
「護理師女神」網紅謝侑芯赴馬來西亞猝死異鄉，傳出不幸在飯店猝逝，然而死因疑點重重。大馬籍話題歌手黃明志捲入命案，當時也在房內，傳出他見到救護車抵達後準備往電梯方向離開，神色慌張的樣子引起警方注意遭攔截，才讓謝侑芯命案現場也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豪奢裝潢！傳太子集團招待所設台北101 交保女助理意外成「嬌點」
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，昨（4）日北檢查扣太子集團在台資產逾45億元，並兵分47路大搜索、約談相關人士。其中以15萬交保的天旭總經理李添在台秘書劉純妤，由於穿著火辣加上身材姣好，因此備受外界關注；而外傳太子集團的私人招待所，竟然就設在台北101大樓，且內部裝潢相當豪奢。民視 ・ 14 小時前
爸爸你在哪！逾5萬韓菲混血兒被棄養 公益組織揭棄子亂象「她們尋找韓國父親只為生存權」
根據《韓國經濟日報》報導，由前「壞爸爸」團體（現稱「處理扶養費的人們」）活動人士具本昌（구본창）表示，從今年10月下旬起，隨著媒體報導曝光多起「尋父行動」，他在社群平台陸續張貼Kopino孩童與其韓籍父親的合照與個人影像資訊，以此希望能迫使這些逃避扶養責任的父親...CTWANT ・ 1 天前
停砍軍公教年金三讀在即？她揭各職業月領落差破4萬：240萬老人低於貧窮線
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點，立法院司法及法制委員會今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張逐年降低停止所得替代率，會中朝野立委數度言詞交鋒；由於民眾黨團亦支持停砍年金，並同時也要求政府撥補，雖民進黨團極力反對，但藍白在有共識的情況下，要力拚下（12）月完成三讀。對此，時代力量黨主席王婉諭今在臉書質疑，此刻全台......風傳媒 ・ 14 小時前
民進黨2026選對會拍板蘇巧慧選新北 苗栗、雲林「這2人」出線機率高
2026地方大選逼近，民進黨內初選提名作業也正如火如荼進行中，民進黨選舉對策委員會今（5）日下午拍板，新北市由民進黨立委蘇巧慧參選，將提報至中執會確認後，正式完成提名程序；另外，苗栗縣、雲林縣仍在討論中，但雲林縣長部分，可能由民進黨立委劉建國再戰；苗栗縣部分，也傾向由無黨籍縣議員陳品安出戰。 民進黨選對會今日下午舉行會議，黨發言人吳崢轉述，選對會將向中執會......風傳媒 ・ 14 小時前
黃明志半夜IG發限動！臉頰消瘦吐92字聲明 捲謝侑芯命案遭警方全面通緝
歌手黃明志近日捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝逝案，消息震驚台馬兩地。由於他被傳遭大馬警方通緝、經紀人也一度表示「聯絡不上」，引發外界揣測。不過，消失近一天的黃明志，終於在今（5日）深夜現身發聲，強調自己「不會逃」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前