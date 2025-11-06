趙少康慘了！大罷免「2度亮票」遭起訴 檢認明知故犯求重刑

中廣前董事長趙少康今年7月26日在罷免案投票時，涉嫌兩次主動亮票給媒體拍攝，涉嫌違法《選罷法》。不過趙少康則表示他沒有亮票，只是「展示」有投票，移送他是浪費司法資源。然而，台北地檢署調查後認定其行為為故意，今日依違反《公職人員選罷法》起訴，要求法院從重量刑。

中廣前董事長趙少康。（圖/資料照）

今年７月26日罷免投票日，趙少康在投開票所內投票時，離開圈選區後逕自將罷免案選票疑似「亮票」給現場媒體，因而遭到起訴。事後大安警分局依違反選罷法將趙函送台北地檢署偵辦。趙少康則強調他沒有亮票，只是「展示」有投票，移送他是浪費司法資源。

今年７月26日罷免投票日，趙少康在投開票所內投票時，離開圈選區後逕自將罷免案選票疑似「亮票」給現場媒體，因而遭到起訴。 （圖/中天新聞）

不過，台北地檢署調查後認定其行為為故意，依《選罷法》起訴趙少康，檢方批趙身為知名人物，言行動見觀瞻，更曾多次參與重要公職人員選舉活動，甚或親自擔任副總統候選人，應該十分了解不應該亮票的法律規定，但他卻故意違反並試圖推託責任，企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取，請求法院從重量刑。

據《選罷法》第88條規範，罷免票應在票上刊印同意罷免、不同意罷免二欄，由投票人以選舉委員會製備之圈選工具圈定，「投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人。」若涉犯該規範，可處二年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣二十萬元以下罰金。

