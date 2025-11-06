趙少康慘了！0726大罷免涉亮票2次 北檢認定「故意的」起訴求處重刑
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導
大罷免投票今年7月26日登場，國民黨戰鬥藍發起人趙少康當天前往投票時，走出圈票區後竟直接打開選票亮給媒體拍攝，直到要投進票匭前才將票對折，雖然趙少康解釋是一時失誤，不小心露出正面，誰知道媒體拿長鏡頭定格拍，不過台北地檢署調查後認定他是故意亮票，事後還卸詞推託，態度顯不足取，今（6）日依違反《公職人員選罷法》起訴，建請法院從重量刑。
趙少康在當天上午到北市大安國中社會教室投票所，領取罷免票並圈選後，在步出圈票處朝投票匭前進時，選務人員提醒要把選票折好，但他卻將選票平舉在胸前，並把圈選欄朝向外側，讓媒體記者拍攝後才放下，選務主任再次提醒他不能亮票，走到票匭的趙少康再次用左手拿著選票朝向媒體。
檢方認為，他身為知名公眾人物，言行動見觀瞻，且曾多次參與選舉或擔任候選人，對於不得亮票的規定應該知之甚詳，卻刻意違反法規，事後還飾詞推託，態度顯不足取，因此請求法院從重量刑。依《公職人員選罷法》第88條第2項規定，罷免案之投票，「投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人。」違者依同法第105條規定，「經令其退出而不退出者，處二年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣二十萬元以下罰金。」
