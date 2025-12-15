趙少康批卓榮泰「憲政破門人」：賴清德逼在野黨、人民上街頭

趙少康指賴卓擬不副署不執行財劃法再修正案，逼人民上街頭。資料照 李政龍攝



行政院針對《財政收支劃分法》再修正案提覆議遭封殺，府院擬不副署、不公布法案。中廣前董事長趙少康今（15日）表示，行政院長卓榮泰不是憲政守門而是破門人，不得不佩服賴清德總統，連憲法都可以這樣玩弄，令人歎為觀止，並質疑「難道非要把在野黨及人民逼上街頭才滿意？」

趙少康下午在臉書發文稱「卓榮泰不是憲政守門而是破門人」，他說，行政院《財政收支劃分法》覆議失敗後，依法最晚今天公布，結果卻傳出賴政府打算讓行政院準備不副署、總統不公布，用這種破壞憲政秩序的方式來反制國會。說實話，「真的不得不佩服賴清德，連憲法都可以這樣玩弄，令人歎為觀止！」

他說，原先憲法明文規定：「行政院院長由總統提名，經立法院同意任命。」這個設計的精神非常清楚，就是讓行政院長具有間接的民意基礎，體現憲法原本偏向內閣制、責任政治的精神。所以，行政院長才被賦予「不副署」的權力，目的從來不是用來對抗立法院，而是制衡總統權力，防止總統恣意妄為。

趙少康說，問題出在前總統李登輝時期，把行政院長任命同意權拿掉。從那一刻開始，行政院長實質上變成總統的幕僚長，卻仍然保留原本用來制衡總統的權力，整個制度早已變形。

他表示，結果現在民進黨更誇張，拿這個已經變形的制度，反過來對付立法院、對付民意。立法院三讀通過的法律，總統可以不公布，行政院可以不副署，還大言不慚地說這叫「合憲反制」，這根本不是合憲，這是無法無天，是把憲政視於無物。

趙說，如果照民進黨這套邏輯，那立法院乾脆關門算了。反正法案通過也沒用，只要總統不高興，就可以擺爛、不理、不執行。請問一句話，這跟極權國家有什麼兩樣？

趙少康說，他其實很早就說過，面對現在朝小野大的局面，不是沒有解方，可以像歐洲國家一樣組成聯合政府或需要立院同意權的人事如大法官、NCC委員要坐下來談、彼此妥協，但民進黨做得到嗎？依照賴清德個性的判斷，他要的從來都不是溝通，而是對抗，不是協調，而是硬幹。否則他也不會想出發動大罷免這種事情，還天真地以為會大成功。結果證明得很清楚，台灣人民沒有這麼好騙。

趙表示，奉勸賴清德和民進黨，現在的僵局不在在野黨，而是在你賴清德和民進黨。如果還是繼續蠻橫下去，最後被民意反噬的，只會是你們自己。難道非要把在野黨及人民逼上街頭才滿意？

