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趙少康批高層無能累死海巡 管碧玲火大回嗆

記者胡郁欣／綜合報導
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▲海洋委員會主任委員管碧玲和前中廣董事長趙少康針對台灣東部漁權爭議隔空交火。（圖／海洋委員會提供）
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[NOWNEWS今日新聞] 中國船隊近日趁日本、菲律賓討論專屬經濟海域（EEZ）劃界議題之際，進入台灣東部海域升級灰色地帶襲擾。海洋委員會主委管碧玲連2日透過臉書發文，強調海巡執法絕無偏袒特定國家，面對任何侵犯我國主權的行為，都是「一概驅離」、「無差別迎戰」。另針對前中廣董事長、國民黨戰鬥藍領袖趙少康批評「海巡在，主權就在」僅是口號、政府無能等語，管碧玲昨（9）日反擊，呼籲輿論人物發言應深思熟慮。

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隔空交火管碧玲 趙少康嗆：政府無能、累死基層

管碧玲8日晚間先發文澄清網路圖卡傳言，強調海巡護漁絕不打折，維護自由航行是原則，但若侵犯我國主權，不論是哪一個國家，海巡都會依法驅離。她指出，海巡沒有不敢面對特定國家，也沒有偏袒任何一方，之所以近期執法對象集中於中國船艦，是因為「目前就只有中國在侵犯」。她深夜也轉發海巡基層人員林揚的文章，強調國際法重視有效控制與國家權力的持續展現，海巡長期在海上巡護與執法，正是主權存在的重要依據。

趙少康昨強調自己從頭到尾都沒有否定基層海巡的辛苦，真正要檢討的是賴清德政府高層作為。他質疑，面對日菲漁權協議談判可能影響台灣權益，政府若認為自己做得好，就應清楚說明做了哪些具體交涉、提出哪些抗議、爭取哪些權益？而不是把基層海巡拿出來當擋箭牌，更不應把基層辛苦當成政府遮羞布。

管碧玲反擊：支持海巡應一致對外

管碧玲昨下午則再發文反擊表示，支持海巡基層最好的方式，就是一致對外，譴責中國對台灣主權的侵犯；支持海巡辛苦，就是秉持國際法，堅定捍衛「海巡在，主權就在」。她強調，海巡第一時間就已清楚表明，維護自由航行，但侵犯主權一概驅離，前線沒有不敢面對哪一國、哪兩國的問題，而是敵我分明、無差別迎戰。管碧玲也喊話，海巡同仁在海上搏命執法，輿論人物每一句話都應審慎。

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