趙少康批高層無能累死海巡 管碧玲火大回嗆
[NOWNEWS今日新聞] 中國船隊近日趁日本、菲律賓討論專屬經濟海域（EEZ）劃界議題之際，進入台灣東部海域升級灰色地帶襲擾。海洋委員會主委管碧玲連2日透過臉書發文，強調海巡執法絕無偏袒特定國家，面對任何侵犯我國主權的行為，都是「一概驅離」、「無差別迎戰」。另針對前中廣董事長、國民黨戰鬥藍領袖趙少康批評「海巡在，主權就在」僅是口號、政府無能等語，管碧玲昨（9）日反擊，呼籲輿論人物發言應深思熟慮。
隔空交火管碧玲 趙少康嗆：政府無能、累死基層
管碧玲8日晚間先發文澄清網路圖卡傳言，強調海巡護漁絕不打折，維護自由航行是原則，但若侵犯我國主權，不論是哪一個國家，海巡都會依法驅離。她指出，海巡沒有不敢面對特定國家，也沒有偏袒任何一方，之所以近期執法對象集中於中國船艦，是因為「目前就只有中國在侵犯」。她深夜也轉發海巡基層人員林揚的文章，強調國際法重視有效控制與國家權力的持續展現，海巡長期在海上巡護與執法，正是主權存在的重要依據。
趙少康昨強調自己從頭到尾都沒有否定基層海巡的辛苦，真正要檢討的是賴清德政府高層作為。他質疑，面對日菲漁權協議談判可能影響台灣權益，政府若認為自己做得好，就應清楚說明做了哪些具體交涉、提出哪些抗議、爭取哪些權益？而不是把基層海巡拿出來當擋箭牌，更不應把基層辛苦當成政府遮羞布。
管碧玲反擊：支持海巡應一致對外
管碧玲昨下午則再發文反擊表示，支持海巡基層最好的方式，就是一致對外，譴責中國對台灣主權的侵犯；支持海巡辛苦，就是秉持國際法，堅定捍衛「海巡在，主權就在」。她強調，海巡第一時間就已清楚表明，維護自由航行，但侵犯主權一概驅離，前線沒有不敢面對哪一國、哪兩國的問題，而是敵我分明、無差別迎戰。管碧玲也喊話，海巡同仁在海上搏命執法，輿論人物每一句話都應審慎。
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