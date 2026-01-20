趙少康提朝野「大和解咖啡」 綠樂見、藍稱隨時奉陪

前中廣董事長趙少康舉辦新書發表會，不僅「藍綠白」三黨大咖齊聚，地點更選在立法院的群賢樓，一開口便回憶起當年與民進黨合作的「大和解咖啡」。

前中廣董事長趙少康說：「當年就在群賢樓2樓喝的，當時施明德、周伯倫，所以今天有這麼多不同黨派的人在這裡，希望立法院能夠更和諧，可以大和解咖啡再續杯。」

為了緩和政治的對立氣氛，1995年，時任民進黨主席施明德提出「大和解咖啡」的構想，與新黨聯合、開創兩黨合作的先例，除了施明德、林濁水、周伯倫，新黨要角則派出陳癸淼、趙少康、周荃，希望共同爭取立法院長寶座、挑戰國民黨的執政地位。

時任民進黨主席施明德曾說：「在政治必須追求大聯合，在社會必須追求大包容，大寬恕、大寬容，結合2100萬人的力量，我們才能面對中國的挑釁威脅，才能解決內部的各種危機。」

雖然最後有立委跑票，施明德以一票之差，在立院龍頭角逐中落敗。

但1997年12月，民進黨贏得了多數縣市執政權，在政治版圖重劃下，原班人馬決定在立法院咖啡廳「續杯」，甚至還加入國民黨與無黨籍立委參加。

到了2000年5月，由於剛卸任總統的李登輝被反對者潑紅墨水，一度引起族群對立的氛圍，民進黨、國民黨、親民黨、新黨等四黨立委再續「大和解咖啡」，齊聚一堂簽署「愛與和解的年代」宣言。

如今趙少康重遊舊地，表示只要三黨都有意願，願意扮演「媒婆」的角色，讓「大和解咖啡」再現。

民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌表示，「30年前的大和解咖啡，在30年後的台灣，看來可以帶來很多的啟示。」

民進黨立院黨團總召柯建銘說道，「古今多少事都付笑談中，此時此刻我只想問一句話，什麼時候大和解咖啡續杯？」

國民黨主席鄭麗文說：「我隨時候教，隨時奉陪，但是很無奈，到目前為止沒有感受到來自執政黨的任何善意。」

民進黨中央則回應，只要能讓朝野團結、為民生發展、國安努力的方式都樂見，但強調，從先前總統邀請在野領袖聽取國安簡報生變，到以不違憲的方式赴國會做國情報告，認為阻礙朝野團結的恐怕都是在野黨。