趙少康擔憂成真？鄭麗文風波不斷 沈富雄建議成立危機處理小組、黨主席請辭

國民黨主席鄭麗文上任不久，爭議卻接連不斷，從「我是中國人」到「普丁不是獨裁者」，再到以黨主席身份祭拜共諜吳石，皆引發熱議。事實上，媒體人趙少康在國民黨主席選舉前，曾指控中國介入選舉，選後又呼籲當選的鄭麗文「降低消除親中力量，否則可能出不了黨中央」。對此，前立委沈富雄直言，他原本覺得趙少康的擔憂言過其實，但「現在他講得越來越真了」。

沈富雄在風傳媒節目《下班瀚你聊》提到，國民黨主席選舉過程中，趙少康私下曾向他表達過擔憂，他說，「鄭麗文當選就是令不出黨中央」。沈富雄認為，現在情況比當時更嚴重了，不僅是令不出黨中央，「鄭麗文遲早連腳都走不出八德路的黨中央，人跟令都不出黨中央。」

沈富雄坦言，他原本覺得趙少康的擔憂言過其實，「現在他講得越來越真了」。趙少康還曾指出，第二個可能的結果是，鄭麗文將把黨中央變成她一個人的「武林」，這難道不是嚴重問題嗎？沈富雄表示，「當然鄭麗文的面子聽不下去這些話，但是她是聰明人，講的有哪一點不對？」

主持人黃暐瀚提問「所以你想了一個晚上，覺得趙少康的預測是對的？」沈富雄回應「當然對」，他跟趙少康說恭喜，事實不需要很久，就一個禮拜就證明趙少康是對的，過程中大家冷嘲熱諷，很多人還罵得很難堪。現在還給趙少康一個公道，「所以我恭喜他，趙少康的反應是不領情，他就是無所謂的樣子。」

至於鄭麗文目前有何解方，沈富雄建議，由行政、立法的民選公職組成危機處理小組，取代當前黨中央的功能，黨中央凍結，主席請辭，由危機處理小組暫代黨中央，然後立刻停止所有在野見縫插針的機會。

沈富雄回憶，鄭麗文當選後，他曾說過「鄭麗文不是大好就是大壞」，她讓前總統馬英九流淚的時候是大好的一剎那，現在則是大壞。

