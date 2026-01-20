趙少康新書發表會促朝野同框 柯建銘提續杯「大和解咖啡」

民進黨團總召柯建銘提及「大和解咖啡」。(資料畫面)

中廣前董事長趙少康今（20日）舉行新書發表會，朝野黨團總召均出席致意，並提及「大和解咖啡」，民進黨團總召柯建銘更直言「何時大和解咖啡再續杯？」趙少康也回應，若有機會，願促成3黨再喝「大和解咖啡」，對中華民國而言也是好事，不希望朝野再對立。

中廣前董事長趙少康今（20日）上午在立法院發表新書，立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁、柯建銘、黃國昌及考試院前院長關中、台北市前市長郝龍斌、數名藍白立委、國民黨台北市議員均出席。

韓國瑜在致詞時表示，當年政治金童掀起全台政治旋風，與前民進黨主席施明德喝「大和解咖啡」，造成台灣政壇極大震撼，柯建銘也親身經歷，而趙少康開創太多台灣民主不可思議的先河，值得後輩效仿。

傅崐萁則指出，趙少康給國民黨、在野黨，甚至給民進黨許多人生經驗，尤其當年「大和解咖啡」，資深媒體人陳文茜、施明德積極推動，也看到趙少康的身影，若在稍微前面的時代，趙少康可能會是四行倉庫的謝晉元或張志忠將軍，但突然轉換為「大和解咖啡」的推手，讓他深受感動。

黃國昌認為，30年前，趙少康與施明德為了國家跨越彼此的政治歧見，想幫助當時混濁的台灣政壇打出新道路，雖然他未身歷其境，但完全可以體會當初他們扛住的壓力，30年前的「大和解咖啡」在30年後的台灣看來，帶來許多啟示跟省思。

柯建銘說，他與韓國瑜、趙少康同為1993年的同事，不過當時他是菜鳥，趙少康則是第3屆立委，不僅是政治前輩，也是台灣有史以來壽命最長的政治金童 ，台灣過往歷史在趙少康眼中走過，所以他此時此刻只有一句話，「什麼時候大和解咖啡續杯比較重要」。

對此，趙少康則回應，若有機會，他願促成3黨再喝「大和解咖啡」，對中華民國而言也是好事，不希望朝野再對立。





