趙少康新書發表會 願邀朝野再喝「大和解咖啡」

回應柯建銘（左1）拋出的「大和解咖啡」何時續杯？趙少康（中）說他也很願意大家一起、三黨一起再喝一次大和解咖啡，對台灣、對中華民國都是好事。（圖：張柏仲攝）

媒體人趙少康今天（20日）在立法院群賢樓舉辦「趙少康的時代現場：七十少年」新書發表會，現場擠滿國內政壇大咖、要角。針對當前朝野僵局，趙少康說，有機會，很願意請三黨一起喝「大和解咖啡」。（張柏仲報導）

包括，國民黨主席鄭麗文、立法院長韓國瑜、藍綠白三黨立院黨團總召以及多位朝野立委，都參加這場新書發表會。趙少康致詞時說，當年「大和解咖啡」他和前民進黨主席施明德就是在立法院喝的。由於隨後致辭的韓國瑜及黃國昌都提到「1995年民進黨主席施明德與新黨秘書長趙少康的「大和解咖啡」；柯建銘致辭時也說 ：少康兄一生精采，是臺灣有史以來壽命最長的政治金童「看盡春花秋月」，可以說是從臺灣所有過往的歷史，都從他眼中走過。柯建銘說，此時此刻他只想問一句話：什麼時候大和解咖啡可以續杯？這比較重要！

趙少康回應表示，既然「大和解咖啡」柯總召也提、黃國昌主席也提，如果有機會的話，他也很願意大家一起、三黨一起再喝一次大和解咖啡，對台灣、對中華民國都是好事，也不希望看到這政治像現在這樣一直敵對。

國民黨團總召傅崐萁表示，趙少康在古代一定會是一名俠客、或是死守四行倉庫的謝晉元，現在要推動「大和解咖啡」，就是因為沒有私心。趙少康說，希望立院能更和諧、大和解咖啡也可以續杯。