趙少康新書發表跨黨派齊聚 柯建銘讚「史上最長壽政治金童」

照片來源：柯建銘臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

中廣前董事長、資深媒體人趙少康20日在立法院舉辦新書《七十少年：趙少康的時代現場》發表會，並於臉書發文回顧活動過程，形容這是一場跨黨派齊聚的場合，讓他回想起1995年與已逝前民進黨主席施明德之間象徵政治和解的「大和解咖啡」，並直言「大和解咖啡值得再續杯」。受邀致詞的立法院民進黨團總召柯建銘則自嘲，自己此行是「萬藍叢中一點綠」，並指出趙少康是政治歷練成熟的前輩，「貫穿台灣民主發展史」。

「大和解咖啡值得再續杯！」趙少康回顧，立法院長韓國瑜與副院長江啟臣、民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文、民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召傅崐萁、前考試院長關中，以及知名電視製作人王偉忠、知名作家張大春等人皆受邀出席，共同為新書發表會致詞。

趙少康提到，自己常說「我是一個幸運的人」，能在人生不同階段，結識這麼多優秀的朋友，能在70之際，還有機會把時代的現場、自己的所見所聞，整理成一本書與大家分享，人生若能如此，還有什麼不滿意？

照片來源：趙少康臉書

「今天的場景，更讓我想起1995年與施明德先生的『大和解咖啡』。」趙少康分享，同樣是在立法院群賢樓，同樣是不同立場、不同黨派的人坐在一起，為的是台灣、為的是未來。趙少康有感而發，看到這麼多朝野領袖齊聚一堂，他真心希望，未來的立法院能多一些理性、少一些對立，多一些對話、少一些撕裂。

多位來賓在致詞時，不約而同都提到了當年那杯「大和解咖啡」。趙少康強調，那不只是一段歷史事件，更是一種提醒，即使立場不同，仍然可以坐下來，好好對話。

「不希望看到政治永遠只有對抗。」趙少康表示，正如柯建銘致詞時所說的那句話：「什麼時候，大和解咖啡再續杯？」自己也在現場說，如果有這樣的機會，他願意主動邀請三黨領袖，一起坐下來喝一杯「大和解咖啡」。因為這對台灣、對中華民國，都是一件好事。

最後，趙少康表示，如果對這個時代、這些故事有興趣，歡迎大家翻翻看看他的新書，也許能從書中，找到屬於「你自己的時代記憶」。

趙少康貼文底下，網友紛紛表示：「如果藍綠白不要吵架或害。大家一起幫和照顧台灣。真的好！」、「真的別為了意識形態繼續內耗下去，對中華民國真的沒好處。」、「這高度有些人永遠不懂！」但也有網友質疑「大和解」的可能性，認為理想或許敵不過現實，但這位網友也直言：「大家還是要追求理想。」

柯建銘20日晚間8時也發文表示，前幾天趙少康兄傳簡訊給自己，詢問新書發表，會不會到場？他立刻回應「OK」。柯建銘說，來了新書發表會，當然知道他的到來絕對會是「萬藍叢中一點綠」。

柯建銘表示，自己與現場的趙少康、韓國瑜，在1993年國會全面改選時，都是老同事，當年他和韓都還是菜鳥，但趙少康是已連任3屆、「政治非常成熟」的政治前輩。

柯建銘指出，趙少康一生精彩，是「史上最長壽的政治金童」，貫穿台灣民主發展史，看盡春花秋月。撰文的此時此刻，他只想問：「大和解咖啡何時再續杯？」是非成敗轉成空，古今多少事都付笑談中，在這年紀身體健康是最重要，祝大家平安喜樂。

網友在柯建銘的發文下留言，奉勸柯「別亂參加不該去的場合」。也有網友質疑，不明白柯建銘為何要去幫忙站台？另一個網友則回應上面看法，指出：「老人家的私交無影響公事的話，無妨。」

照片來源：柯建銘臉書、趙少康臉書

