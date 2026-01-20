趙少康新書發表！韓國瑜嘆「可惜沒愛情觀」 王淺秋提1事台下大爆笑

記者詹宜庭／台北報導

中廣前董事長趙少康今（20日）在立法院舉辦《七十少年：趙少康的時代現場》新書發表會。立法院長韓國瑜致詞時表示，這本書唯一可惜的是沒有看到趙少康寫出他的愛情觀，主持人王淺秋則表示自己看完這本書有個疑問「為什麼趙少康在小學時會咬女老師屁股？」趙少康則開玩笑說「我小時候就知道女老師屁股長得好看」，王淺秋則笑回「所以韓院長看小腿輕鬆多了」，引發現場一片笑聲。

韓國瑜致詞指出，這本書唯一的遺憾是沒看到趙少康寫下他的愛情觀。按理說，身為台大代聯會主席、辯論隊隊長，如果談戀愛，一定會對女孩說「我們辯論一下，妳要不要做我女朋友？如果不要的話，我要怎樣言詞修理妳、說服妳？」

韓國瑜提到，男生有兩件事從不認輸，第一是當兵，說起來總是多勇敢、多厲害，500公尺、3000公尺障礙都能所向披靡，當年打靶時腿多軟也從不講。第二是談戀愛，追女孩時多勇敢，送鮮花、喝咖啡樣樣來。趙少康沒把愛情觀寫出來真的很可惜，肯定非常精彩，能提供初戀少男少女們一些思考。

韓國瑜說，這本書值得推薦，當年政治金童趙少康掀起全台旋風，與前民進黨主席施明德共喝「和解大咖啡」，對台灣政壇造成極大震撼。趙少康開創民主不可思議的先河，值得後輩學習效法。今天有幸見證趙少康發行新書，立法院同仁也齊聚捧場，衷心祝福這本書熱賣。

語畢，主持人王淺秋笑說「我看完書有個疑問，為什麼趙少康金童在小學時咬女老師屁股？請作者本人申論一下」，趙少康笑回，王淺秋昨天半夜傳訊問他，他不知道該怎麼回，只好說「我小時候就知道女老師屁股長得好看」。王淺秋則笑回「所以韓院長看小腿輕鬆多了」，引起台下一片笑聲。

