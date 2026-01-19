趙少康新書《七十少年》 親曝書名由來內容搶先報

趙少康發表新書《七十少年：趙少康的時代現場》

媒體人趙少康明天（20日）發表新書《七十少年：趙少康的時代現場》，今天在廣播節目搶先披露精彩內容，除了感謝幫助過自己的人，更分享從小到大，見證許多大事件的回望與省思，重生過後，更要懷抱赤子之心勇往直前。

七十為什麼是少年？趙少康解釋書名由來，除了獲贈名家珍貴的墨寶，更與孟子提到的赤子之心有關，因為動了心臟大手術，重生過後決定動筆。

「名書畫家王懷慶送給我一幅親手寫的字「七十少年」，我很喜歡，就像我最喜歡孟子的「大人者，不失其赤子之心者也」，只要心年輕，人就年輕。2024年10月動了「生死交關」的心臟大手術後，時報文化的趙政岷董事長邀我寫書，我改變了想法，覺得在「重生」後，把一些重要的事件寫下來，是有意義的。」

趙少康回憶小學時生過大病，經歷生死關頭，後來放棄美商高薪工作從政，再經營媒體，見證台灣從戒嚴到解嚴，成為亞洲四小龍，創造民主與經濟奇蹟。

走過這些時代現場，趙少康強調要感謝的人很多，如今一早能在廣播跟聽眾交流，晚上還能在電視上跟觀眾溝通，人生如此，還有什麼不滿意的？這本新書其實是對時代召喚的應答，希望能勾起讀者的共鳴，分享七十少年的故事。

「這本書不是回憶錄、也不是自傳，是回望過往，省思當下，我對時代召喚的應答。希望能勾起你一些回憶，想起一段「新聞」、瞭解一些事件，或許還有一點共鳴、一點啟發、一點沉思…能讓我們共感生命長河與國族命運的牽繫與震動。」