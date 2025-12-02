趙少康沒欺負我！ 楊月娥首發聲

〔記者林南谷／台北報導〕近日傳出2位親藍媒體人陳揮文、「歷史哥」李易修先後失去主持工作，引發輿論譁然，就在陳揮文於飛碟電台「被離職後」，另1位該電台主持人楊月娥，也在陳揮文發文底下留言：「沒事，我也是被離職喔！」引起外界熱議。

今(2)日一早，楊月娥在臉書發文表示：「趙先生(指中廣前董事長趙少康)沒有欺負我喔！當初被離職有時空背景因素，在中廣是政策改變停止外製節目，在飛碟是電台要轉型，剛巧2次被離職都在趙先生旗下。」楊月娥接著又說，其實後來還有三立的《健康有方》，「我也是被離職餒！」

楊月娥說，因為陳揮文飛碟主持19年的節目熄燈，舊事重提被詢問，「我和陳揮文一樣，都心存感謝，有舞台、有收入、有發揮，沒有誰虧待誰，緣盡了就轉身，舞台上還會有別人，位子就這些，你不退，年輕人怎麼上位。」

