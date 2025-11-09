趙少康涉亮票檢起訴求重刑 羅智強批綠司法追殺

羅智強聲援趙少康，指趙亮票案遭起訴是司法追殺。資料照 郭宏章攝



中廣前董事長趙少康於7月26日罷免案投票時，展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票，台北地檢署日前偵查終結，依違反《公職人員選舉罷免法》起訴趙少康，並請法院從重量刑。國民黨立委羅智強今（9日）聲援趙少康，質疑這是否又是奉旨辦案，司法追殺，批浪費社會與司法資源。

北檢起訴書指出，請法院審酌趙少康身為知名公眾人物，言行動見觀瞻，更曾多次參與重要公職人員選舉活動甚或親自擔任候選人，對於不得亮票的規定，應知之甚詳，竟仍於罷免投票過程中刻意違反法律規定，出示其圈定內容，事後又飾詞推託，辯稱並非故意云云，企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取，請法院予以從重量刑。

羅智強上午在臉書發文「趙少康加油」表示，726反惡罷投票，趙少康不小心把選票的背面當成正面展示給記者拍攝，他在第一時即承認錯誤，表示自己「一時失誤，做了錯誤示範」，非常不好意思。他說，趙大哥應訊時，向檢察官如實還原726當天的過程，但檢察官仍提起公訴，並指他「犯後態度不佳」，還要法院「從重量刑」。

他認為，大罷免期間，趙少康全力支援反惡罷活動，甚至自己辦了兩場大型造勢。如趙所說，他反惡罷的立場無人不知，根本不需要藉故意亮票表明心跡，並無違法動機。選罷法也規定，若投票人亮票後，「經選務人員制止並要求其退出，卻拒絕雕開或繼續亮票」，才構成犯罪。

羅智強說，過往從未聽聞有因亮票而遭判刑者，檢察官卻仍執意起訴，還要求法院從重量刑，不僅讓趙大哥感到錯愕，更讓人懷疑，這是否又是奉旨辦案，司法追殺？大罷免大失敗，民進黨還不甘願收手，要浪費社會與司法資源到什麼時候？

