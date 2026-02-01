趙少康現身「黃國昌競總開幕」！ 籲藍白合：國民黨人選就是李四川

柯文哲（左起）、黃國昌、趙少康手舉標語「更好的選擇」。（圖：賴香伶提供）

民眾黨主席黃國昌今（1日）舉行新北市長競選總部開幕記者會，創黨主席柯文哲及媒體人趙少康現身站台。趙少康指出，藍白一定要合，「你如果問我，國民黨就是李四川，春節前國民黨會決定人選，藍白兩黨3月會協調好，黃國昌有兩個月的時間可以在新北衝。」

趙少康致詞時笑說，有媒體問他怎麼會來，但他認為黃國昌是好朋友，李四川也是好朋友，都很優秀，況且黃國昌也在當初反大惡罷時與國民黨合作無間。他上周訪問國民黨主席鄭麗文，鄭回應，國民黨新北市長人選農曆年前應該會決定。趙少康說，不論最後李四川還是黃國昌出線，選舉是一定要贏對手，不贏的話選舉做什麼？

趙說，藍白不只新北要合作，宜蘭、嘉義也要合，他舉「天下至廣，非一人所能獨治」，新北這麼大，也非一人所能統，若黃國昌未來當選新北市長，市府一定會用很多國民黨能幹的人；若李四川當選新北市長，市府也一定會用許多民眾黨優秀人才。他更直言，相當喜歡黃國昌的競選口號「讓新北更有型」，這兩個月黃國昌會爭取更多支持，這也是新北市民之福。