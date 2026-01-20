趙少康發表新書喊大和解咖啡「續杯」 鄭麗文避談

政治中心／林彥君 鍾能銘 陳威余 台北報導

中廣前董事長趙少康今發表新書七十少年，現場藍綠白政壇大咖齊聚，包括民進黨團總召柯建銘、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、立法院院長韓國瑜等人全都到場。趙少康致詞時笑說，當年大和解咖啡就辦在立法院群賢樓2樓，希望未來立法院大和解咖啡可以續杯。但國民黨主席鄭麗文沒有呼應，簡短致詞就快閃，和趙少康沒有多餘互動。

主持人王淺秋：「因為裡頭也提到了秘辛，說韓國瑜院長，力勸趙少康選黨主席，（哈哈哈哈哈）。」提到先前選藍營黨魁，台下似乎很有共鳴，前中廣董事長趙少康發表新書七十少年，回到娘家立法院，現場跨黨派領袖齊聚，還一起話當年。

立法院長韓國瑜：「當年的政治金童，掀起全台灣的政治旋風，跟台灣民主政治了不起的，施明德主席喝和解大咖啡，這個跨出去是多麼的大。」民進黨立法院黨團總召柯建銘：「我知道今天來是萬藍叢中一點綠，所以我此時刻我想問一句話，什麼時候大和解咖啡續杯。」

前中廣董事長趙少康：「剛提到大和解咖啡，既然柯總召也提，國昌主席也提，我想如果有機會的話，我也很願意大家一起，三黨一起再喝個大和解咖啡。」藍綠拋大和解咖啡，暫時放下彼此對立，但國民黨主席鄭麗文沒有呼應，反而提往事。

國民黨主席鄭麗文：「我第一次見趙先生，是我大學一年級的時候你跟謝長廷，到台大舊體育館公開辯論，我那個時候是謝長廷的啦啦隊。」鄭麗文上任後，首度與趙少康同框，但拍完大合照後，就和民眾黨主席黃國昌，前後腳快閃離開，沒和趙少康，以及曾交手黨魁選舉的前台北市長郝龍斌有太多互動，有趣的是，趙少康新書，特別寫了一頁勉勵鄭麗文，盼她能遠離親中力量，加大改革幅度，國民黨跟"紅"，一定要清楚切割。

前中廣董事長趙少康：「上禮拜一12號晚上，在遠東香格里拉飯店的香宮，我鄭麗文郝龍斌，我們在一起吃了一個晚飯，大家互相擁抱互相握手，郝前市長跟鄭主席，已經早就和解了。」不過在發表新書的同時，趙少康去年726大罷免投票亮票的一審判決也出爐，法院判處拘役55天，得易科罰金緩刑2年，需支付公庫5萬元。

前中廣董事長趙少康：「法官這樣判刑，其實是已經很重了，坐牢55天也不是沒有考慮，不過跟律師商量一下，看到底應該怎麼樣。」新書發表日，剛好是官司判決日，酸甜苦辣一起來，某種程度也呈現趙少康的政治人生。

