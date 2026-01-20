即時中心／温芸萱報導

前中廣董事長趙少康因去（2025）年7月26日首波大罷免投票時，陪同藍委羅智強投票，兩度對鏡頭「亮票」，遭檢方依違反《選罷法》起訴。台北地院今（20）日宣判，判處拘役55日、緩刑2年。巧合的是，趙少康也在同日發表新書《七十少年：趙少康的時代現場》，書中勉勵國民黨主席鄭麗文就任後應遠離親中勢力，再度引發政壇關注。

前中廣董事長趙少康因去（2025）年7月26日首波大罷免投票時，陪同國民黨立委羅智強前往投票所，過程中兩度朝媒體鏡頭「亮票」，引發違反《選罷法》爭議。檢方於同年11月偵結時指出，趙少康犯後仍多所辯解、推託責任，態度不足取，因此依法提起公訴，並建請法院從重量刑。台北地方法院今（20）日宣判，判處拘役55日，得易科罰金，並宣告緩刑2年，全案暫告一段落。

巧合的是，趙少康就在判決出爐同日，對外發表新書《七十少年：趙少康的時代現場》，再度成為輿論焦點。在國民黨主席選舉前，全力輔選前台北市長郝龍斌，但最終郝龍斌落選、由鄭麗文勝出，身為郝龍斌輔選的大將，趙少康也在新書中提到鄭麗文。

趙少康在書中直言，當初就已預料郝龍斌將面臨艱困選戰，不僅遭遇黃復興系統的排斥，還要承受鄭麗文背後龐大支持力量，以及部分親中名嘴的輿論操作，形容郝龍斌「頗有明知不可為而為之」的悲壯氛圍。他將郝龍斌描繪成一名悲情角色，同時也在書中「勉勵」鄭麗文就任主席後，應與過度親中的政治力量保持距離。





原文出處：快新聞／趙少康發表新書！昔輔選郝龍斌、今勉勵鄭麗文遠離「這股力量」

