趙少康發表新書 柯建銘提「大和解咖啡續杯」

左起：民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文、戰鬥藍召集人趙少康、立法院長韓國瑜、民進黨團總召柯建銘。（中時新聞網）

戰鬥藍召集人趙少康發表新書「七十少年」，邀請政壇大咖出席新書發表會，民進黨團總召柯建銘也出席，自稱「萬藍從中一點綠」；與會人多談及他30年前與民進黨前主席施明德喝「大和解咖啡」，柯建銘也問什麼時候「續杯」比較重要，趙少康也說，若有機會，願意找三黨再喝大和解咖啡。

1995年12月18日，施明德邀請新黨全國委員會召集人陳癸淼、前召集人趙少康等人在中華民國立法院咖啡廳喝咖啡商談合作事宜，稱「大和解咖啡」。主張新黨與民進黨在野黨大聯合，以促成整個社會的和解。

趙少康出新書回顧自己生涯，政壇大咖齊聚，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、國民黨主席鄭麗文、民進黨團總召柯建銘、民眾黨主席黃國昌、前考試院長關中等人皆出席。而他最知名的「大和解咖啡」也成關注焦點。

韓國瑜表示，趙少康「政治金童」屢次掀起台灣政壇的政治炫風，當年的大和解咖啡有如「飛象過河」，與施明德喝了大和解咖啡，造成台灣政壇非常大的震撼。

黃國昌也說，趙少康跟施明德當年所扛的壓力，不是為了一黨一派之私，而是希望幫國家開創新的道路，30年前大和解咖啡，30年後仍可以帶來啟示跟省思。賴清德總統也邀請韓國瑜喝咖啡，但是有沒有那個心做那樣的事，看最後結果，大家都瞭然於胸。

柯建銘也表示，他跟趙少康、韓國瑜都是1993年的立院同事，當時都還是菜鳥，但趙少康已經是第三屆立委，算是前輩，是「有史以來壽命最長政治金童」，看盡春花秋月，過往歷史都在他眼前走過，他也問「什麼時候大和解咖啡續杯比較重要。」

國民黨團總召傅崐萁也表示，朝野本就要和解，大家同心協力守護國家，往往印象裡看到趙少康行俠仗義，但如果在前一點的年代會是四行倉庫的謝晉元、張自忠將軍，沒想到突然轉換成為大和解推手，讓大家很感動，沒有私心，願意跟民進黨坐下來。

趙少康聽完許多人都提到大和解咖啡，他也說，「如果有機會，我很願意找三黨再喝大和解咖啡，對台灣、中華民國是好事，不希望看到政治這樣一直對立。」

